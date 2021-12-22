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Какой метод выбрать: 6 направлений психотерапии с доказанной эффективностью

Какой метод выбрать: 6 направлений психотерапии с доказанной эффективностью

Алёна Пряник 183
В мире существует много направлений психотерапии. Все ли они имеют доказанную эффективность? И какое выбрать? Разбираемся вместе с психологом Аленой Пряник.
Какой метод выбрать: 6 направлений психотерапии с доказанной эффективностью

Стоит сказать, что 100% гарантий не дает ни один подход — многое зависит от личности клиента и специалиста. Поэтому для описания методов лучше использовать фразу — «имеющие достаточные подтверждения». Есть исследования, которые описывают конкретные подходы, но это не значит, что только их можно считать эффективными. 

 

Себя давно зарекомендовали, например, экзистенциальная и понимающая терапия, юнгианский психоанализ. К слову, в глубинной психотерапевтической работе методы смешиваются и перестают быть такими дифференцированными. И все-таки разберем 6 конкретных направлений. 

 

Психоаналитическая терапия

Строится на представлении о том, что в психике человека проявляются и конфронтируют друг с другом разные стороны: инстинкты, социальные нормы, вытесненные воспоминания. Задача в терапии — вспомнить вытесняемые события из прошлого, прожить их и таким образом высвободить подавленные чувства и энергию для жизни.

 

Системный семейный подход

Здесь клиентом является не один индивидуум, а целая семья. Динамика одного члена может характеризовать положение дел во всей системе. Психотерапевт, работая в таком подходе, остаётся максимально объективным, учитывает интересы всех членов семьи и заботится о том, чтобы все были услышанными и правильно понятыми.

 

Интерперсональная терапия

Утверждает, что в отношениях мы бессознательно используем схемы, сформированные в процессе раннего опыта общения, чаще с родителями. Если эти контакты были проблемными, то это искажает способность объективно перерабатывать информацию в настоящем. В терапии это необходимо заметить и научиться видеть окружающих более объективно.

 

КПТ (когнитивно-поведенческая терапия)

Подчеркивает важность того, как сильно мысли и эмоции влияют на наше поведение. В КПТ клиентов просят сосредоточиться на своих размышлениях, убеждениях, взглядах и понять, как они связаны с предъявляемой проблемой. Деструктивные шаблоны поведения заменяются на конструктивные, таким образом ликвидируя трудность.

 

Гештальт-терапия 

Ориентирована на чувства человека и их телесные проявления. Психотерапевт помогает понять, какую потребность человек стремится удовлетворить и как она проявляется, и «нейтрализовать» триггер. Фокус внимания при этом направлен на момент здесь и сейчас. В результате триггерные ситуации перестают быть таковыми — гештальт закрывается.

 

Нарративная терапия

В переводе с английского «narrative» означает «повествование», что на практике реализуется через изложение клиентом своей проблемы в форме письменного или устного рассказа. Каждый человек согласно этой концепции в каком-то смысле «сборник историй». Негативные истории можно переписать и таким образом избавиться от проблемы.

 

Автор: психолог Алёна Пряник 

Группа психологической поддержки для взрослых «Антистресс»

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Чехия Прага на русском Прага иммиграция здоровье
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