Мужчина в Чехии нашел 120 000 крон в банкомате и передал их в полицию

Пожилой мужчина из города Аш Хебского края случайно не забрал из банкомата 120 тысяч крон. Деньги нашел один из жителей города и передал в полицию.

По данным полиции, у пенсионера возникли проблемы при пользовании банкоматом. С первой попытке ему не удалось получить 120 000 крон наличными, поэтому он решил повторить транзакцию. Во второй раз банкомат выдал ему 120 тысяч крон и он ушел с деньгами домой. Только дома он обнаружил, что со счета было списано в общей сложности 240 000 крон, а первая сумма наличных денег осталась в банкомате.

«Вскоре после этого инцидента 52-летний мужчина прошел мимо банкомата и заметил банкноты в окошке выдачи. Он взял деньги и, не раздумывая, принес их в полицейский участок в Аше», — сказала пресс-секретарь полиции Зузана Тыржова.

Затем владелец денег прибыл в отделение полиции, он узнал о находке из социальных сетей и получил свои деньги обратно. Тот, кто нашел наличные, имеет право на вознаграждение в размере 10% от найденной суммы.

Источник: novinky.cz

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