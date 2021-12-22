Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.23
USD
22.31
RUB
0.3
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
02d 1 °C
Мужчина в Чехии нашел 120 000 крон в банкомате и передал их в полицию

Мужчина в Чехии нашел 120 000 крон в банкомате и передал их в полицию

420on.cz 188
Пожилой мужчина из города Аш Хебского края случайно не забрал из банкомата 120 тысяч крон. Деньги нашел один из жителей города и передал в полицию.
Мужчина в Чехии нашел 120 000 крон в банкомате и передал их в полицию

По данным полиции, у пенсионера возникли проблемы при пользовании банкоматом. С первой попытке ему не удалось получить 120 000 крон наличными, поэтому он решил повторить транзакцию. Во второй раз банкомат выдал ему 120 тысяч крон и он ушел с деньгами домой. Только дома он обнаружил, что со счета было списано в общей сложности 240 000 крон, а первая сумма наличных денег осталась в банкомате.

«Вскоре после этого инцидента 52-летний мужчина прошел мимо банкомата и заметил банкноты в окошке выдачи. Он взял деньги и, не раздумывая, принес их в полицейский участок в Аше», — сказала пресс-секретарь полиции Зузана Тыржова.

Затем владелец денег прибыл в отделение полиции, он узнал о находке из социальных сетей и получил свои деньги обратно. Тот, кто нашел наличные, имеет право на вознаграждение в размере 10% от найденной суммы.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
полиция деньги Чехия банкомат
Читайте
по теме 
В Чехии женщина продавала детскую коляску через Интернет и потеряла 700 тысяч крон
21.12.2021 17:21 Общество
В Чехии женщина продавала детскую коляску через Интернет и потеряла 700 тысяч крон
2546
В Праге задержали мужчину, который выдавал себя за полицейского
21.12.2021 16:12 Общество
В Праге задержали мужчину, который выдавал себя за полицейского
1094
Женщина украла чихуахуа из торгового центра в Праге
20.12.2021 10:53 Общество
Женщина украла чихуахуа из торгового центра в Праге
2147
ЧП на Вацлавской площади: эвакуатор оборвал электрический кабель, на прохожего упал кусок балкона
19.12.2021 19:05 Общество
ЧП на Вацлавской площади: эвакуатор оборвал электрический кабель, на прохожего упал кусок балкона
3238
Последние новости:
22
декабря
Чешский национальный банк повысил ключевую ставку до 3,75%
22.12.2021 15:04 Экономика
Чешский национальный банк повысил ключевую ставку до 3,75%
1
Правительство Чехии ужесточило карантинные меры перед Новым годом
22.12.2021 14:49 Коронавирус
Правительство Чехии ужесточило карантинные меры перед Новым годом
70
Все станции пражского метро покрыты мобильным сигналом
22.12.2021 14:21 Экономика
Все станции пражского метро покрыты мобильным сигналом
61
Какой метод выбрать: 6 направлений психотерапии с доказанной эффективностью
22.12.2021 09:44 Общество
Какой метод выбрать: 6 направлений психотерапии с доказанной эффективностью
375
Многие зоопарки в Чехии проводят рождественские акции 24 декабря
22.12.2021 09:31 Общество
Многие зоопарки в Чехии проводят рождественские акции 24 декабря
375
В ноябре средняя ставка по ипотеке в Чехии выросла до 2,70%
22.12.2021 08:35 Экономика
В ноябре средняя ставка по ипотеке в Чехии выросла до 2,70%
245
21
декабря
Global Payments: чехи в этом году чаще платили банковской картой за рождественские подарки
21.12.2021 20:14 Экономика
Global Payments: чехи в этом году чаще платили банковской картой за рождественские подарки
297
В Чехии женщина продавала детскую коляску через Интернет и потеряла 700 тысяч крон
21.12.2021 17:21 Общество
В Чехии женщина продавала детскую коляску через Интернет и потеряла 700 тысяч крон
2546
В Праге задержали мужчину, который выдавал себя за полицейского
21.12.2021 16:12 Общество
В Праге задержали мужчину, который выдавал себя за полицейского
1094
Около трети автомобилей, ввезенных в Чешскую Республику — битые
21.12.2021 12:03 Экономика
Около трети автомобилей, ввезенных в Чешскую Республику — битые
1591


Мобильная версия