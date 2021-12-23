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Полиция нашла 13-летнюю русскую девочку из Праги

Полиция нашла 13-летнюю русскую девочку из Праги

420on.cz 1867
Пражские полицейские почти сутки искали 13-летнюю Марьяну Козаеву. Она ушла из дома в Праге 10 во вторник днем. Утром 23 декабря полиция сообщила, что девочку нашли.
Полиция нашла 13-летнюю русскую девочку из Праги

Последний раз ее видели в скейт-парке Гутовка у метро Страшницка. Люди, которые видели девочку, могут позвонить по телефону 158 и сообщить информацию о ее текущем местонахождении.

Марьяна Козаева имеет российское гражданство, рост 165 сантиметров, карие глаза и длинные волнистые волосы с челкой посередине. Левая половина волос черная, правая красная.

Во вторник около двух часов дня девочка вышла из своего дома в пражском Заградном месте, чтобы попасть к репетитору, однако не дошла до него и домой уже не вернулась. Она была одета в длинную черную куртку. Утром 23 декабря полиция сообщила, что девочку нашли.

Источник: ceskatelevize.cz

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полиция дети Чехия
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