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Еще один чешский поставщик энергии ушел с рынка

Еще один чешский поставщик энергии ушел с рынка

420on.cz 604
Чешская компания Český Energetický Dodavatel, клиентами которой были свыше 7000 человек, прекратила свою деятельность. В режим DPI перейдут тысячи потребителей.
Еще один чешский поставщик энергии ушел с рынка

Переход на DPI с 23 декабря коснется потребителей, покупающих у  Český Energetický Dodavatel электроэнергию, а с 26 декабря — потребителей газа. Согласно информации на сайте OTE, компания поставляет электроэнергию 4283 клиентам, газ — 2933 жителям Чехии.

Поставщики последней инстанции (DPI) обеспечат поставку газа и электроэнергии потребителям, поэтому люди не останутся без электричества и газа. Электроэнергия будет поставляться доминирующим поставщиком в регионе.

Доминирующими поставщиками электроэнергии являются E.ON Energie (южная часть Чешской Республики), Pražská energetika (Прага и ближайшие окрестности) и ČEZ Prodej (центральная и северная Чехия), в зависимости от конкретного региона. Что касается газа, это E.ON Energie (Южночешский край), Pražská plynárenská (Прага и окрестности) и innogy Energie (остальная часть Чешской Республики).

Источник: novinky.cz

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электричество Чехия экономика цены
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