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С 27 декабря ПЦР-тест должны будут предъявить все приезжающие в Чехию, включая привитых людей

С 27 декабря ПЦР-тест должны будут предъявить все приезжающие в Чехию, включая привитых людей

420on.cz 630
Перед въездом в Чехию с 27 декабря необходимо будет иметь отрицательный результат ПЦР. Это правило распространяется как на вакцинированных, так и не непривитых людей. Таким образом Минздрав Чехии хочет защитить страну от омикрона.
С 27 декабря ПЦР-тест должны будут предъявить все приезжающие в Чехию, включая привитых людей

Чехия ужесточает правила въезда в страну. С 27 декабря люди, приезжающие в Чехию, должны иметь иметь отрицательный результат теста, независимо от того, привит человек или нет, или уже переболел коронавирусом. О новых мерах сегодня объявил Минздрав. 

С понедельника перед въездом в Чехию из зеленых и оранжевых стран на так называемой карте путешественника нужно будет пройти тест ПЦР. «Мы вводим более строгие условия для краткосрочных поездок в Чешскую Республику, чтобы ограничить количество туристов в связи с наступлением нового года», — заявил пресс-секретарь министерства Ондржей Якоб. 

Постановление будет применяться к чешским гражданам, а также гражданам Евросоюза с разрешением на временное проживание в Чехии и иностранцам с долгосрочным или постоянным видом на жительство в Чехии. 

Таким образом, Чехия реагирует на новый вариант коронавируса омикрон. Он уже зафиксирован в большинстве регионов. 

Правила проведения тестов перед въездом в Чешскую Республику будут также применяться к лицам, вакцинированным против covid-19, за исключением людей, получивших бустерную дозу вакцины или детей в возрасте до 12 лет. Детям в возрасте от 12 до 18 будут достаточно двух прививок, чтобы не проходить тест. В министерстве заявили, что невакцинированные люди должны будут пройти еще один тест между пятым и седьмым днем ​​после прибытия в Чешскую Республику из любой страны.

Из европейских стран только Ватикан относится к так называемой зеленой категории. В список также входят Аргентина, Австралия, Бахрейн, Чили, Индонезия, Колумбия, Корея, Канада, Катар, Кувейт, Макао, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Перу, Объединенные Арабские Эмираты, Руанда, Восточная Республика Уругвай или Тайвань. Азорские острова и Румыния в настоящее время находятся в оранжевой категории.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
коронавирус путешествие Чехия Министерство здравоохранения вакцинация прививки
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