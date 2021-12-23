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Минздрав поменял свое решение: ПЦР-тесты для въезда в Чехию будут обязательны только для иностранцев

Минздрав поменял свое решение: ПЦР-тесты для въезда в Чехию будут обязательны только для иностранцев

420on.cz 958
Министерство здравоохранения Чехии объявило в четверг, что c 27 декабря все люди (даже вакцинированные), возвращающиеся из зеленых и оранжевых стран, обязаны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест. Вечером Минздрав сообщил в Twitter, что при подготовке меры произошло недоразумение и что указанные условия будут применяться только к иностранцам.
Минздрав поменял свое решение: ПЦР-тесты для въезда в Чехию будут обязательны только для иностранцев

«Условия въезда в Чехию ужесточаются только для иностранцев. Сегодня мы внесем коррективы в постановление. При его подготовке и публикации произошло недоразумение. Мы приносим извинения всем, кого могла коснуться эта ошибка, за вызванные ею осложнения», — говорится в сообщении Министерства здравоохранения в Twitter.

В министерстве добавили, что условия возвращения в страну останутся прежними для граждан Чехии, граждан ЕС и граждан третьих стран, временно или постоянно проживающих в Чехии. Первоначально в нем говорилось, что условия также изменятся для чешских граждан, особенно с 3 января.

С 27 декабря только иностранцы должны будут предъявить негативный тест ПЦР при въезде на территорию Чехии, даже при приезде из стран, отмеченных на интерактивной карте зеленым или оранжевым цветом. Это правило распространяется как на привитых, так и на непривитых людей, а также на тех, кто переболел коронавирусом. Непривитые люди также должны будут пройти тест между пятым и седьмым днем ​​после прибытия в Чешскую Республику из любой страны.

При возвращении из страны с высоким или очень высоким уровнем риска обязательный тест ПЦР в Чехии проводится не ранее пятого и не позднее 14-го дня после прибытия.  

При возвращении из всех стран пассажиры должны заполнить форму прибытия, если они не путешествуют индивидуальным транспортом.

Источник: novinky.cz

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Темы
Министерство здравоохранения Чехия туристы путешествие коронавирус прививки вакцинация иностранцы
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