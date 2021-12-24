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Метеорологи в Чехии предупредили о гололеде и сильном снегопаде

Метеорологи в Чехии предупредили о гололеде и сильном снегопаде

420on.cz 180
В субботу и воскресенье утром на большей части территории Чешской Республики будет наблюдаться гололед, предупреждает Чешский гидрометеорологический институт. Одновременно на юге и западе республики ожидается сильный снегопад. В некоторых районах выпадет до 15 см нового снега — в Чехию идет холодный фронт.
Метеорологи в Чехии предупредили о гололеде и сильном снегопаде

Предупреждение о гололеде действует с 21:00 пятницы до 9:00 субботы для большинства регионов, за исключением Южночешского края и региона Высочина, а также Пльзеньского и Южно-Моравского регионов. «Ночью с пятницы на субботу ожидается дождь с севера, который превратится в снег. В северной половине республики, когда температура опустится ниже нуля, может появится гололед», — предупредили сотрудники ČHMÚ.

Предупреждение с высокой вероятностью снегопада относится к югу и западу Чешской Республики с 8:00 до 19:00 субботы: На юго-западе за 12 часов может выпасть до 7 сантиметров снега, а в Южночешском крае, на юге Пльзенского края, на Высочине и в Южно-Моравском крае — до 15 сантиметров.

В ночь на воскресенье гололедица возможна и в южной половине Чехии. На севере и северо-востоке страны метеорологи ожидают в воскресенье ночью сильных морозов, до минус 15 градусов Цельсия. Люди должны быть осторожны при ходьбе и управлении автомобилем в ближайшие дни.

Источник: novinky.cz

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погода Чехия
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