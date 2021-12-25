Чрезвычайное положение в Чехии закончится 25 декабря

Суббота — последний день, когда в Чешской Республике действует чрезвычайное положение, введенное в связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране. В полночь воскресенья ЧП прекратится. Рестораны, бары, дискотеки, казино и другие подобные заведения не должны будут закрываться в 22:00. Также перестанет действовать запрет на употребление алкоголя в общественных местах.

Новое правительство Петра Фиалы (ODS) решило не просить депутатов продлить чрезвычайное положение и намерено бороться с распространением болезни с помощью закона о пандемии. Кабинет министров объявил на этой неделе об ужесточении карантинных мер. Посещать культурные или спортивные массовые мероприятия можно будет только, если в зале есть 1000 сидячих мест.. Акции, на которых участники не сидят у стола, будут ограничены максимум 100 людьми. С 29 декабря по 2 января посещать общественные и частные мероприятия смогут не более 50 человек. За столиком в ресторане разрешенное количество людей сокращается с шести до четырех, если они не являются членами одной семьи.

Только люди, прошедшие вакцинацию или перенесшие коронавирус в течение последних шести месяцев, по-прежнему смогут посещать мероприятия и рестораны. Сотрудники заведений должны проверять сертификаты covid с помощью приложения для получения QR-кодов.

В период действия чрезвычайного положения полиция зафиксировала 4 356 нарушений, сообщил пресс-секретарь президиума полиции Ондрей Моравчик. Более половины материалов переданы в административные органы на рассмотрение. Полиция наложила 850 штрафов и иных санкций.

Источник: novinky.cz

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