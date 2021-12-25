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В соборе в Чехии работает 12-летний звонарь

В соборе в Чехии работает 12-летний звонарь

420on.cz 178
Самый молодой звонарь — мальчик Бруно Бездеков — работает в церкви Вознесения Девы Марии в центре Пльзни. Осенью ему исполнилось двенадцать лет. Звон колоколов он любит с детства.
Фото: ČT24
В соборе в Чехии работает 12-летний звонарь

История началась в Ночь церквей, когда Бруно увидел на полу собора колокол. «Я стал задаваться вопросом, почему колокол не используется. После каникул я узнал, что колокол уже повесили на башню, но никто в него не звонит», — рассказал Бруно.

Бруно с матерью пришли к местному священнику Павлу Петрашовскому и сказали, что мальчик хотел бы научиться звонить в колокол. «Мы только что выпили приходской кофе и почти 15 минут слушали лекцию о колоколах. Кажется, он знал о них все», — вспоминает священник.

Благодаря Бруно колокола в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Пльзене зазвонили впервые со времен Второй мировой войны. Молодой звонарь обычно уходит из церкви последним, поэтому от пастора он получил ключи от собора.

Первый звон люди слышат около 6 часов утра, однако перед этим колокол нужно раскачать. Для 12-летнего мальчика это тяжелая работа, но он не жалуется. Колокол жители города слышат каждый день примерно в течение трех минут, в праздничные дни — пять минут. 

В прошлом году для Бруно изготовили собственный колокол. Он весит одиннадцать килограммов. Мальчик долго думал, какое выбрать имя для колокола и наконец назвал его в честь Иоанна Богослова. Этот колокол скоро зазвучит в церкви Вознесения Девы Марии. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
церковь Чехия дети Пльзень
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