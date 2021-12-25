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Горящая свеча стала причиной взрыва в жилом доме в Чехии

Горящая свеча стала причиной взрыва в жилом доме в Чехии

420on.cz 421
Жителям дома в Пршедклаштержи в районе Брно испортила праздник непогашенная свеча. Из-за нее в доме начался пожар, затем произошел взрыв. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Горящая свеча стала причиной взрыва в жилом доме в Чехии

«В десять часов вечера мы получили сообщение о пожаре в коридоре жилого дома в селе Пршедклаштержи. По прибытии на место первого подразделения мы обнаружили, что взорвалось несколько баллончиков. Вероятно, это были лаки для волос и освежители воздуха», — сказал Давид Йироуш, пресс-секретарь южно-моравских пожарных.

Приехавший на место эксперт оценил ситуацию и рекомендовал меры по укреплению периметра стен и опоры потолка. Четыре пожарные команды стабилизировали здание в течение трех часов.

Выяснилось, что жители дома оставили горящую свечу без присмотра. Огонь стал распространяться по деревянной обшивке дома, затем стали гореть спреи, пока наконец они не взорвались. Их легковоспламеняющееся содержимое взорвалось с такой силой, что была повреждена стена дома. 

«Ущерб от пожара и последующего взрыва оценивается в 300 тысяч крон. Пожарным удалось спасти имущество стоимостью два миллиона крон», — сказали пожарные.

Источник: novinky.cz

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Темы
пожар Чехия Брно Рождество
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