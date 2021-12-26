Полиция в Чехии обвинила в убийстве 30-летнего украинца

По версии следствия, в общежитии украинец ударил ножом в сердце 38-летнего молдаванина. Трагедия произошла в канун Рождества в общежитии в Тршемошне в Пльзенском крае.

Нападению предшествовала ссора между иностранцами, которая произошла около 18:00 на кухне в общежитии. По словам пресс-секретаря полиции Дагмар Брожовой, 30-летний гражданин Украины с помощью кухонного ножа нанес удар 38-летнему гражданину Молдовы в область сердца. Вызванные на место спасатели не смогли помочь раненому.

«Он получил очень серьезную травму с большой потерей крови. Врач констатировал смерть на месте», — сказали в областной скорой помощи.

Полиция задержала преступника на месте, он находится под стражей. Пльзеньские следователи по уголовным делам обвинили его в совершении особо тяжкого преступления — убийства. Преступнику грозит до 18 лет лишения свободы.

«Это ужасно, что случилось. Он был моим соседом по комнате. Мы оба приехали сюда три недели назад», — рассказал один из проживающих в общежитии, который приехал в Чехию на заработки.

Обвиняемый 30-летний мужчина родом из Украины. Он приехал в общежитие 24 декабря.

Источник: novinky.cz

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