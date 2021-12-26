В пражском районе Модржаны угарным газом отравились более 30 человек

Более 30 человек, включая детей, отравились угарным газом в Модржанах в субботу вечером. Об этом сообщили в службе спасателей, которая из-за отравления активировала травматологический план, используемый при массовых авариях. 27 человек были доставлены в пражские больницы.

По данным службы спасения, на месте работали четыре бригады, а также специальная скорая помощь на случай чрезвычайной ситуации Atego, в которой одновременно могут перевозить до 12 пациентов. «Все люди (20-30) в сознании, и мы постепенно оказываем им медицинскую помощь и доставляем их в пражские больницы», — заявили спасатели в Twitter. По словам пожарных, в жилом доме произошла утечка газа.

По данным службы скорой помощи Праги, акция в Модржанах длилась час и две минуты. «Всего мы оказали помощь 32 жителям дома, включая детей», — сообщили спасатели в Twitter. Они добавили, что 27 пострадавших впоследствии были доставлены в пять пражских больниц.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: