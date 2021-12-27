В Чехии на этой неделе будет +15 градусов Цельсия

После морозных выходных на этой неделе в Чехии значительно потеплеет. В канун Нового года температура воздуха может достигать 15 градусов выше нуля, сообщает Чешский гидрометеорологический институт. Начало нового года также будет теплым и относительно сухим.

Медленное потепление в начале недели может привести к гололеду. При западном фронте влажный воздух попадет в Чехию с дождем, который будет замерзать на поверхности земли.

К концу недели метеорологи ожидают значительное потепление. «В последние два дня дневные температуры достигнут рекордных значений от 10 до 15 градусов тепла, в канун Нового года температура иногда будет держаться чуть ниже 10 градусов по Цельсию», — сообщает CHMI. Ожидается, что первые дни нового года будут теплыми, относительно сухими, а иногда и солнечными.

Новогодние выходные будут резко отличаться от рождественских, когда температура воздуха упала значительно ниже нуля. В Йизерских горах в ночь на 26 декабря термометр показал -26,8 градуса Цельсия, что является самым низким показателем за нынешнюю зиму.

Источник: ceskenoviny.cz