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В Чехии на этой неделе будет +15 градусов Цельсия

В Чехии на этой неделе будет +15 градусов Цельсия

420on.cz 843
После морозных выходных на этой неделе в Чехии значительно потеплеет. В канун Нового года температура воздуха может достигать 15 градусов выше нуля, сообщает Чешский гидрометеорологический институт. Начало нового года также будет теплым и относительно сухим.
В Чехии на этой неделе будет +15 градусов Цельсия

Медленное потепление в начале недели может привести к гололеду. При западном фронте влажный воздух попадет в Чехию с дождем, который будет замерзать на поверхности земли.

К концу недели метеорологи ожидают значительное потепление. «В последние два дня дневные температуры достигнут рекордных значений от 10 до 15 градусов тепла, в канун Нового года температура иногда будет держаться чуть ниже 10 градусов по Цельсию», — сообщает CHMI. Ожидается, что первые дни нового года будут теплыми, относительно сухими, а иногда и солнечными.

Новогодние выходные будут резко отличаться от рождественских, когда температура воздуха упала значительно ниже нуля. В Йизерских горах в ночь на 26 декабря термометр показал -26,8 градуса Цельсия, что является самым низким показателем за нынешнюю зиму.

Источник: ceskenoviny.cz

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погода Чехия
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