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Отправьте деньги через KoronaPay и получите 1000 крон обратно на свой счет

Отправьте деньги через KoronaPay и получите 1000 крон обратно на свой счет

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В честь зимних праздников наши партнеры — сервис онлайн-переводов KoronaPay — проводят акцию для новых пользователей.
Отправьте деньги через KoronaPay и получите 1000 крон обратно на свой счет

Если вы ещё ни разу не пользовались приложением KoronaPay, у вас есть возможность протестировать его и получить выгодный кэшбэк. 

 

Совершите перевод в размере 2500 крон и получите 1000 крон обратно на свой счёт. 

 

Как поучаствовать в акции

 

1. Установите приложение KoronaPay на свой смартфон с чешским номером

 

2. Отправьте 2500 крон из Чехии до 23:00 31 декабря 2021 года, используя промокод 93H2V

 

3. До 5 января 2022 года вы получите выплату в размере 1000 крон на свой счёт (по IBAN)

 

Акция действует с 27 декабря 2021 года и завершается 31 декабря 2021 года в 23:00

 

Порадуйте близких и получите подарок от KoronaPay!

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Темы
Чехия 2021 деньги иммиграция Акции
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