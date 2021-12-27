Отправьте деньги через KoronaPay и получите 1000 крон обратно на свой счет

В честь зимних праздников наши партнеры — сервис онлайн-переводов KoronaPay — проводят акцию для новых пользователей.

Если вы ещё ни разу не пользовались приложением KoronaPay, у вас есть возможность протестировать его и получить выгодный кэшбэк.

Совершите перевод в размере 2500 крон и получите 1000 крон обратно на свой счёт.

Как поучаствовать в акции

1. Установите приложение KoronaPay на свой смартфон с чешским номером

2. Отправьте 2500 крон из Чехии до 23:00 31 декабря 2021 года, используя промокод 93H2V

3. До 5 января 2022 года вы получите выплату в размере 1000 крон на свой счёт (по IBAN)

Акция действует с 27 декабря 2021 года и завершается 31 декабря 2021 года в 23:00

Порадуйте близких и получите подарок от KoronaPay!