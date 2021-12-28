Двое детей в Чехии опоздали на автобус и 30 километров шли пешком морозной ночью

​Полицейские, кинологи со служебными собаками и вертолет несколько часов искали двух несовершеннолетних мальчиков из Простейова, которые не вернулись домой ночью. Полиция нашла детей утром, с ними все в порядке. Выяснилось, что мальчики опоздали на автобус и ночью прошли 30 километров пешком.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Мари Шафаржова. Около часа ночи поступило сообщение в полицию от родителей о том, что их 12-летний сын и 11-летний племянник не вернулись домой. Оба мальчика выехали из Простеёва в Бродек возле Конице в воскресенье вечером, чтобы навестить своих родственников и вернуться последним автобусом. Мальчики действительно были с родственниками до вечера и должны были сесть на автобус около 21:00, однако домой они не вернулись.

В поисках пропавших сразу же были задействованы все доступные патрули полиции, кинологи, а также чуть позже полицейский вертолет с тепловизором. Благодаря полицейскому вертолету мальчиков удалось обнаружить около 04:30 на улице Плумловска в Домамислице в Простейове — это примерно 30 километров от поселка Бродек-у-Конице.

Как сообщила пресс-секретарь, оба мальчика благополучно вернулись к своим родителям.

Источник: novinky.cz