С января чешская полиция сможет забрать регистрационный знак автомобиля за неуплату штрафа

​С начала нового года некоторые полномочия полицейских и таможенников в Чехии будут расширены. За неуплаченный штраф полиция может конфисковать регистрационный знак или сделать блокировку (надеть на колесо так называемый «ботинок»).

Одобренный в октябре закон вступит в силу 1 января 2022 года, но его реальное исполнение со стороны полиции придет позже, когда появится обмен данными в системах обоих ведомств.

"Сотрудник полиции или таможни потребует на месте уплаты штрафа наличными или картой. Если владелец не заплатит, стражи порядка имеют право запретить ему управлять автомобилем или забрать номерной знак", — сказал Адам Резлер из пресс-службы Министерства внутренних дел.

Новый закон также применяется к любой задолженности по штрафам, уже наложенным в прошлом, таким как превышение скорости, проезд на красный свет или игнорирование приоритета и др.

Наиболее подходящий способ погашения задолженности — в отделении полиции, где хранятся номерные знаки (наличными или через платежный терминал). Также можно будет погасить задолженность на таможне, после чего владелец заберет регистрационный знак в полиции при предъявлении подтверждения об уплате штрафа.

Сотрудники муниципальной полиции также получили новые полномочия, но они могут использовать это только в том случае, если неуплаченные штрафы связаны с нарушениями правил на территории муниципалитета, к которому они принадлежат.

База данных, в которой регистрируется информация о платеже, обновляется раз в день, поэтому полиция рекомендует иметь при себе подтверждение об оплате в течение этого времени.

Источник: novinky.cz