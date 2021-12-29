Уровень преступности в Чехии вновь снизился в этом году

За 11 месяцев этого года чешская полиция зафиксировала около 142 500 преступлений, что на 13 500 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Статистические данные полиции показывают, что количество краж, имущественных преступлений и преступлений общего характера снизилось.

За исключением 2019 года преступность в Чешской Республике в последние годы снижается. Полную статистику за 2021 год полиция должна предоставить в январе.

Меры по борьбе с коронавирусом и меньшее количество туристов могло повлиять продолжающееся снижение преступности в этом году. С октября прошлого года к этому добавлена ​​поправка в Уголовный кодекс, согласно которой предел ущерба для оценки деяния как уголовного преступления установлен в размере 10 000 крон (вместо 5 000 крон).

Как и в предыдущие годы, раскрытие преступлений было на уровне 45% (65 000). Чаще всего криминалистам по-прежнему удавалось раскрыть убийства, а преступления против собственности традиционно остаются наименее раскрытыми.

Преступления против собственности, как и в предыдущие годы, составили большинство зарегистрированных преступлений. За одиннадцать месяцев полиция расследовала 24 638 краж и 28 321 краж со взломом. Таким образом, вместе с другими преступлениями было выявлено около 71 400 преступлений против собственности. За аналогичный период прошлого года их было около 77,3 тысячи.

В этом году количество убийств снова уменьшилось. С января по ноябрь полиция зарегистрировала 98 таких преступлений, раскрыв 93% из них. В прошлом году зафиксировано 123 убийства (87% раскрыто). Экономическая преступность также снизилась с 17 400 до 11 561.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz