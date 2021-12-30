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Браконьер застрелил муфлона в районе Опавы

Браконьер застрелил муфлона в районе Опавы

420on.cz 408
​Полиция разыскивает браконьера, застрелившего муфлона в районе Опавы в начале рождественских праздников. Неизвестный охотник убил животное между 17:00 23 декабря и 8:00 24 декабря в охотничьем угодье Охотничьего общества Dubina Větřkovice.
Браконьер застрелил муфлона в районе Опавы

По данным полиции, охотник стрелял из малокалиберного пистолета неизвестной марки. «Пуля попала в правый бок самца муфлона, тело которого было найдено в поле у ​​лесной дороги между деревней Еленице и руслом реки Моравице», — рассказал пресс-секретарь полиции Рене Черногорски.

Он добавил, что хотя погибшее животное было передано охотникам, обществу все равно был нанесен ущерб в размере 25 тысяч крон.

«Любую информацию, которая может привести к установлению личности преступника, можно сообщить по номеру 974 737 711 или строке 158», — сказал пресс-секретарь.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция животные Чехия
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