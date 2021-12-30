31 декабря в Праге продлят работу метро и ограничат движение транспорта в центре

​В связи с ожидаемыми празднованиями Нового года в Праге продлят работу метрополитена примерно до 2 часов ночи. Парковка автомобилей на Вацлавской площади будет запрещена с 12 часов 31 декабря до 10 часов утра 1 января.

Администрация чешской столицы опубликовала меры по обеспечению дорожного движения и безопасности, которые в основном коснутся центра города.

В канун Нового года в Праге будет дежурить большее количество полицейских, медработников и пожарных. Для обычного движения въезд будет ограничен в районе Вацлавской и Староместской площадей, а также возле Карлова моста. Напротив, метро будет работать почти до двух часов дня. В этом году во многих местах мегаполиса запрещено использование пиротехники.

Экстренные транспортные меры в этом году будут аналогичны тем, которые применялись до пандемии коронавируса, и затронут только центр столицы.

➡️ Парковка будет запрещена на Вацлавской площади с пятницы 31 декабря 2021 года с 12.00 до 10.00 следующего дня. Меры также коснутся прилегающих улиц: въезд всех транспортных средств в обоих направлениях на улицы Йиндржишска, Водичкова, Штепанска, Ве Смечках и часть улицы Вильсонова будет запрещен с 31 декабря 2021 года с 16:00 до 10:00 1 января 2022 года.

➡️ Другие меры коснутся окрестностей Карлова моста, в частности, в районе Мала Страна на улицах Йозефска и Мостецка. Въезд будет запрещен с 31 декабря 2021 года с 21:00 до 2:00 следующего дня. На другом берегу на улице Кржижовницка и в части набережной Сметаны движение будет ограничено в начале года с 23:30 до 1:30.

➡️ Вблизи Староместской площади всем транспортным средствам будет запрещен въезд на улицы Яхимова и Парижска в обоих направлениях (31 декабря 2021 года с 20:00 до 3:00 1 января 2022 года).

➡️ Транспортное предприятие Праги продлит работу метро в канун Нового года примерно до 2 часов ночи. Работа дневных трамвайных линий завершится примерно в 22:00, затем начнется работа ночных линий, интервал которых составит примерно 15 минут. Дневные автобусные маршруты также закончатся работу около 22:00, после чего будут введены ночные маршруты. Подробная информация о работе общественного транспорта доступна на сайте dpp.cz.

➡️ С декабря прошлого года также действует указ, запрещающий использование пиротехнических изделий в канун Нового года. Запрет распространяется на большинство мест в центре Праги и, например, набережные, парки или окрестности больниц и социальных учреждений. Поэтому столица призывает жителей избегать использования ракет и других аналогичных изделий и просматривать интерактивную карту, на которой показано, где нельзя использовать пиротехнику.

Источник: facebook.com/Prahaeu