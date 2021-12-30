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Минздрав Чехии внес изменения в интерактивную карту для путешественников

Минздрав Чехии внес изменения в интерактивную карту для путешественников

420on.cz 974
​Министерство здравоохранения Чехии обновило карту путешествий с 3 января на основе данных Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). В связи с распространением нового штамма вируса «омикрон» применяются более строгие правила въезда для иностранцев, а также полностью с карты пропали страны, отмеченные оранжевым цветом (средний уровень риска).
Минздрав Чехии внес изменения в интерактивную карту для путешественников

Румыния и Ватикан относятся к зеленой категории стран в ЕС с низким риском заражения. Список зеленых стран вне ЕС включает в себя Аргентину, Австралию, Бахрейн, Чили, Индонезию, Колумбию, Корею, Канаду, Катар, Кувейт, Макао, Новую Зеландию, Саудовскую Аравию, Перу, Объединенные Арабские Эмираты, Руанду, Восточную Республику Уругвай и Тайвань.

В настоящее время на карте нет стран, относящихся к оранжевой категории со средним уровнем риска. 

Болгария, Финляндия, Латвия, Венгрия, Австрия и Азорские острова находятся в красной категории стран высокого риска.

Остальные страны попадают в темно-красную категорию с очень высоким риском заражения коронавирусом.

Чешские граждане, которые были вакцинированы или заразились коронавирусом в течение последних 180 дней, должны заполнить форму прибытия при возвращении в Чешскую Республику. Кроме того, непривитые лица должны перед пересечением границы пройти тест на антиген или ПЦР после возвращения из красных и темно-красных стран, если они пользовались услугами общественного транспорта. Эти люди также обязаны пройти тест ПЦР не ранее 5-го дня и не позднее 7-го дня после въезда на территорию Чешской Республики.

Иностранцам, не имеющим вида на жительство, перед въездом в Чехию необходимо предъявить отрицательный результат теста ПЦР.

Исключение составляют только иностранцы, вакцинированные бустерной дозой, если они вакцинированы в стране, сертификат которой признан Чешской Республикой. Эти правила не распространяются на детей до 12 лет.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия путешествие туристы Туризм вакцинация прививки
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