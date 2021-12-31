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В Чехии супружескую пару мошенники с криповалютами обманули на 800 000 крон

В Чехии супружескую пару мошенники с криповалютами обманули на 800 000 крон

420on.cz 89
В течение нескольких дней полиция Градец-Кралове получила два новых сообщения о мошенничестве с криптовалютами. Были обмануты 65-летний мужчина, его 54-летняя жена и еще одна 73-летняя женщина. В общей сложности они потеряли более 1 миллиона крон.
В Чехии супружескую пару мошенники с криповалютами обманули на 800 000 крон

«В первом случае мужчина был заинтересован в покупке криптовалюты. Он нашел объявление в Интернете, через короткое время ему позвонил неизвестный и предложил помощь с покупкой. Первым делом нужно было установить на компьютер специальную программу», — так описала действия мошенников пресс-секретарь полиции Ива Кормошова.

«Это была программа удаленного администрирования, с помощью которой после получения информации о кредитной карте, удостоверения личности, фотографий, паролей доступа и кодов, неизвестные полностью контролировали компьютер человека, включая банковские операции», — добавила она.

Мужчина потерял более 410 000 крон, которые хранились у него на счету. И это еще не все.

«Поскольку мошенник узнал, что у его жены тоже была учетная запись (у нее были данные для входа в систему, хранящиеся на ее компьютере), он убедил его, что ее деньги все еще нужны. Жена, которая в то время находилась в больнице, отправила своему мужу коды авторизации», — сказала пресс-секретарь.

Со счета жены пропало почти 380 000 крон. Мошенник также уговорил мужчину взять кредит и заполнил за клиента заявку на ссуду в размере 120 000 крон. К счастью, мужчина больше не отправлял проверочное текстовое сообщение и выключил компьютер.

Во втором случае женщина инвестировала менее 10 000 крон через TRADE360 в прошлом году. В течение всего года ничего не происходило и вдруг она начала получать электронные письма о закрытии компании и необходимости выплаты доходов. Впоследствии ей позвонил предполагаемый сотрудник компании, который предложил ей помощь с аннулированием счета и переводом доходности 7600 евро (около 200 000 крон). Согласно его инструкциям, она установила программу удаленного администрирования, и для того, чтобы компания могла перевести доходы, она должна сначала отправить эквивалентную сумму в кронах, а затем получить всю сумму, включая доходы.

«Она вошла в интернет-банкинг, где мужчина уже произвел платеж на сумму 200 000, а клиентка этот платеж подтвердила», — рассказала Коморошова. Обратно деньги уже не вернулись, и вскоре ей позвонил служащий банка и сказал, что она стала жертвой мошенничества.

Источник: novinky.cz

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Темы
мошенничество Чехия деньги банки
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