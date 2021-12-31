Участников встречи с Милошем Земаном оштрафовали за нарушение карантинных мер на 10 000 крон

Каждый из участников октябрьской встречи с президентом Чехии Милошем Земаном и тогдашним спикером парламента Радеком Вондрачеком в Центральном военном госпитале был оштрафован на 10 000 крон за отсутствие респираторов.

Яна Файфрова, главный гигиенист Министерства обороны, рассмотрела это дело как проступок (госпиталь подчиняется Минобороны, поэтому штраф назначило это ведомство).

Среди участников собрания, на котором Земан подписал созыв учредительного собрания Палаты депутатов, помимо Вондрачека, были канцлер Вратислав Мынарж и другие соратники Земана. Наложение штрафа подтвердил руководитель протокола канцелярии президента республики Владимир Крулиш. Земан как пациент не был оштрафован.

Встреча состоялась 14 октября. На тот момент Земана госпитализировали в реанимацию, где применяются строгие карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Например, посетители должны были носить средства защиты органов дыхания. На видео, которое Мынарж опубликовал в качестве доказательства подписи президента, ни у кого из присутствующих не было медицинских масок или респираторов.

Ранее гигиенисты штрафовали других общественных деятелей за нарушение карантинных мер. Например, бывший президент Вацлав Клаус, министр здравоохранения Роман Примула или Ярослав Фалтынек были оштрафовали на суммы от 3000 до 8000 крон.

Президент Земан был госпитализирован почти на два месяца и сейчас находится на лечении в домашних условиях в замке в Ланах. В воскресенье у него будет новогодний обед с премьер-министром Петром Фиалой в Ланах, а в понедельник он примет кандидата на пост министра сельского хозяйства Зденека Некулу.

Источник: ceskenoviny.cz