Минфин Чехии: «Зеленую карту» можно предъявить на дисплее мобильного телефона

Автомобилисты смогут предъявлять полис страхования автогражданской ответственности («Зеленую карту») в электронном виде на дисплее мобильного телефона во время проверки на дороге. Минфин решил изменить правила после рассмотрения дела, возбужденного в ноябре прошлого года. Одновременно отменено ранее вынесенное властями Среднечешского края решение о предъявлении полиса сотрудникам полиции, распечатанного на бумаге.

О своем решении министерство сообщило на сайте. Сейчас Минфин ведет переговоры с полицией об изменении процедуры.

Ранее администрация Среднечешского края, а до нее местные органы самоуправления оценили как проступок и оштрафовали водителя штраф на 1500 крон. У водителя не было с собой «Зеленой карты», поэтому он нашел ее в электронном письме, отправленном страховой компанией, но женщина-полицейский отказалась признать ее легитимной.

В министерстве отметили, что в законе о страховании ответственности транспортных средств прямо не оговариваются требования к форме «Зеленой карты». Кроме того, Министерство финансов приняло во внимание, что полис в бумажной форме не имеет каких-либо специальных средств защиты. «Зеленая карта», представленная в электронной форме на карте мобильного телефона, может также приниматься во время проверки.

«Мы активно ведем переговоры с полицией Чешской Республики о том, как это решение будет отражено в методических процедурах», — добавили в Минфине.

В настоящее время страховые компании часто отправляют «Зеленую карту» автомобилистам в электронном виде, и водители должны сами распечатывать ее. Карточка с информацией об автомобиле и оплаченной обязательной страховке обычно белого цвета. Традиционное название осталось от прежних времен, когда страховые компании присылали водителям распечатку на зеленой бумаге.

Страхованием обязательной автогражданской ответственности в Чехии занимаются 12 страховых компаний. Большинство из них устанавливает тарифы в зависимости от возраста и места проживания водителя, возраста транспортного средства, объема и мощности двигателя и других критериев. В начале ноября Бюро страховщиков Чехии заявило, что в этом году средний размер страховой премии за «Зеленую карту» вырос на 2,9% и составил 3 212 крон.

Источник: ceskenoviny.cz