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В Чехии двое мужчин получили серьезные ранения от пиротехники

В Чехии двое мужчин получили серьезные ранения от пиротехники

420on.cz 899
Спустя несколько минут после начала этого года южно-моравским спасателям пришлось оказывать помощь двум мужчинам в районе Бржецлава, получившим серьезные травмы лица из-за фейерверка.
В Чехии двое мужчин получили серьезные ранения от пиротехники

Это был самый серьезный случай во время празднования Нового года. Остальные травмы от пиротехники были легкими, всего за ночь спасатели выезжали к восьми пострадавшим.

Спасатели также оказывали помощь людям, получившим травмы головы или конечностей после употребления алкогольных напитков. Пожарные оценивают новогоднюю ночь как тихую по сравнению с прошлыми десятью годами. У сотрудников полиции также было меньше случаев, чем, например, два года назад, когда не принимались меры против распространения коронавируса, говорится в сообщениях прессы на сайте сотрудников полиции, пожарных и спасателей.

В ночь на 1 января пожарные выезжали на 12 происшествий, из которых семь были пожары. В Бучовицах горел небольшой пластиковый домик в саду, ущерб от пожара составил 40 000 крон. Были также возгорания от фейерверков и один пожар в мусорном контейнере.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия полиция спасатели
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