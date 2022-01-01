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Четверо малышей родились в Чехии в канун Нового года

Четверо малышей родились в Чехии в канун Нового года

420on.cz 607
​Четверо детей в Чехии родились через минуту после полуночи 1 января. Эмили появилась на свет сегодня в 0:01 в Университетской больнице города Пльзень, Юли — в Йиглавской больнице, Нела — в больнице в Писеке, а Ондржей в это же время в Карловарской больнице.
Четверо малышей родились в Чехии в канун Нового года

Эмили из Пльзени весит 3080 граммов и имеет рост 48 сантиметров, сообщила ČTK пресс-секретарь университетской больницы Габриэла Леворова. Юлия в Йиглаве весит 3185 грамм, ее рост составляет 48 сантиметров, Нела в Писеке — 3550 граммов и 50 сантиметров. Самый большой из первых детей этого года — Ондржей — родился в Карловых Варах. Мальчик весит 3880 граммов, а рост составляет 51 сантиметр.

Через 18 минут после полуночи в Университетской больнице Буловка родился первый ребенок этого года в Праге — Элеонора. 

Некоторые регионы или даже города, откуда родом первые дети наступившего года, дарят семьям финансовые подарки или сувениры. Например, в Карловарском крае власти дают 10 000 крон на первого ребенка, родители которого из этого региона. Столько же и украшение в виде знака зодиака дарит регион Высочина, а Пардубицкий край вручит первым родившимся девочке и мальчику по 10 000 крон. В Либерецком крае семья получит золотой дукат, в Праге родителям выдадут памятный сертификат и памятную монету.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия дети Новый год Прага Больницы
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