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Пожарным в Чехии пришлось разобрать часть стены дома, чтобы спасти трехлетнего ребенка

Пожарным в Чехии пришлось разобрать часть стены дома, чтобы спасти трехлетнего ребенка

420on.cz 157
Пожарные в Богуславице в районе Опавы провели любопытную операцию в канун Нового года. Трехлетний ребенок оставался в запертом доме с включенной плитой. Поскольку единственным входом в дом была бронированная дверь, которую нельзя было открыть без особого ущерба, пожарным пришлось разобрать часть стены, чтобы проникнуть в дом.
Пожарным в Чехии пришлось разобрать часть стены дома, чтобы спасти трехлетнего ребенка

По словам Якуба Козака, пресс-секретаря пожарной команды, в субботу днем на место  было отправлено подразделение профессиональных пожарных из Глучина.

«Пожарные сначала попытались проникнуть внутрь с помощью обычного оборудования, которое они используют в автомобилях скорой помощи в аналогичных ситуациях», — сказал Козак. Из-за того, что это была бронированная дверь с высоким уровнем защиты, они не могли открыть ее без повреждений. Пришлось найти другое решение. 

Через небольшое окно в подвале пожарным удалось попасть в гараж и с согласия хозяйки снести стену между гаражом и домом. Один из членов команды в конце концов ловко пробрался через проем и открыл входную дверь изнутри дома. Хозяйка забрала ребенка и выключила плиту. Вся операция заняла около получаса.

Козак отметил, что пожарные проводят аналогичные мероприятия только в том случае, если существует угроза жизни или здоровью людей или существует риск серьезного материального ущерба. Обычно в помещения можно попасть без повреждений или с минимальными и легко решаемыми повреждениями.

«В таких случаях всегда должно быть обеспечено присутствие собственника. Полиция Чешской Республики также должна быть уведомлена о вмешательстве», — добавил Козак.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия пожарники дети
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