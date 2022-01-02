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Из-за потепления в Чехии закрылись некоторые горнолыжные курорты

Из-за потепления в Чехии закрылись некоторые горнолыжные курорты

420on.cz 17
Работа даже крупных горнолыжных курортов в Крконоше или на Шумаве ограничена из-за продолжающейся теплой погоды и сильных наводнений, например, отменено ночное катание на лыжах и закрыты некоторые трассы. Горнолыжные курорты Клины, Телнице и Рокитнице-над-Йизероу временно закрылись.
Из-за потепления в Чехии закрылись некоторые горнолыжные курорты

Операторы горнолыжных курортов ждут объявленного похолодания во второй половине следующей недели, когда, возможно, они снова начнут производить искусственный снег.

На горнолыжном курорте Черна гора — Пец сейчас открыто 28 километров трасс в пяти ареалах, закрыт лыжный переход между Черной горой и Пец-под-Снежкой, а ночное катание в Черной горе отменено. Вечером в Шпиндлерув-Млыне на горнолыжном склоне Громовка нельзя кататься, местные горнолыжные склоны Громовка I, Малый ганк и Медведин будут закрыты до 7 января. На склонах осталось от 5 до 45 сантиметров снега.

Комплекс в Рокитнице-над-Йизерой в Крконоше закроется в понедельник, где, по словам директора Вита Пражака, за последние дни осталось очень мало снега, поэтому катание на лыжах становится опасным. Уменьшение количества снега также повлияло на посещаемость. В канун Нового года кататься на лыжах приехало 3000 человек, сегодня на склонах их было всего 150. 

За выходные на горнолыжный курорт Липно на Шумаве приехало около 1500 человек, однако с сегодняшнего дня ночного катания на лыжах не будет. На курорте Задов одна горнолыжная трасса была закрыта из-за наводнения, на выходные сюда риехало около 1200 лыжников. «К сожалению, нам пришлось закрыть одну лыжную трассу, другая хорошая, но даже там начинают появляться места без снега», — сказал ЧТК Петр Вондраш.

Ski bižu, который управляет тремя крупнейшими курортами Йизерских гор, за выходные посетили 2400 человек. В понедельник горнолыжный курорт Йештед в Либереце временно приостановит работу из-за наводнения.

Курорты в Есениках сообщают об относительно высоком количестве посетителей в этом году, но даже там ряд операторов сократил или временно отменил работу горнолыжных курортов на несколько дней из-за потепления. 

Похожая ситуация и в Злинском крае. «Здесь уже не зима, а ужасная осень. У нас два основных спуска, работает канатная дорога. Мы ожидаем перемены погоды, которая должна произойти в среду», — Мирослав Мацко из горнолыжного центра Кохутка.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
погода Чехия Горнолыжные курорты лыжи спорт
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