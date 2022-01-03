В Чехии горел пансионат: ущерб составил почти 1 миллион крон

В ночь на понедельник в деревне Горни Мала Упа в горах Крконоше горел пансионат. В результате инцидента никто не пострадал, всем гостям удалось вовремя спастись. Следователи выясняют причину возгорания.

Фото: HZS Královéhradeckého kraje

Шесть пожарных команд участвовали в тушении пожара в гостевом доме Lesní zátiší в воскресенье после 19:00.

«Все люди находятся вне здания. Когда мы приехали, было видно, как пламя пробило крышу. Тушение пожара продолжается», — сообщили пожарные вечером 2 января в Twitter.

Несмотря на сильный ветер, распространение огня было вовремя остановлено, и деревянное здание пансионата было в значительной степени сохранено. Ликвидационные работы еще не завершены, сказала Мартина Гётцова, пресс-секретарь пожарной службы.

По словам пресс-секретаря, ущерб оценивается примерно в 900 тысяч крон, а стоимость сохраненного имущества оценивается в 14 миллионов крон.

Пансионат рассчитан на 15 мест и включает в себя ресторан. Он расположен недалеко от главной дороги, ведущей из Горни Маршов в Горни Мала Упа и к пограничному переходу с Польшей.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: