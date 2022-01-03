Полиция задержала афганца, который напал на женщину в Карловых Варах и изнасиловал 19-летнюю девушку

​Полиция задержала 23-летнего иностранца, который через три часа после новогодней ночи в Карловых Варах сначала на вокзале нанес ножевые ранения 37-летней женщине, а затем изнасиловал 19-летнюю девушку.

Пресс-секретарь полиции Карловарского края Якуб Копршива сообщил, что иностранец — гражданин Афганистана — обвиняется в покушении на убийство и изнасиловании.

1 января после трех часов ночи подозреваемый напал с ножом на женщину возле ресторана в Карловых Варах. Он нанес ей серьезные ножевые ранения в области груди и сбежал с места происшествия. Тяжело раненая женщина пыталась дойти до ресторана, затем потеряла сознание и была доставлена ​​в больницу на машине скорой помощи.

Афганец, приехавший в Чехию из Германии, вскоре после нападения встретил 19-летнюю девушку, стал ей угрожать ножом и требовать полового акта. Девушка сначала защищалась, но после физического нападения мужчины упала в обморок, он ее изнасиловал, а затем скрылся, сообщил пресс-секретарь.

Полиция немедленно направила максимальное количество патрулей на место первого преступления. «За короткое время полиция получила приблизительное описание преступника, и был немедленно начат интенсивный поиск в Карловых Варах, в городских лесах и вокруг них, а также в других местах Карловарского края», — сказал представитель полиции.

Вскоре после получения сообщения об изнасиловании подозрительный мужчина был задержан полицейскими Карловых Вар. Тест на наличие алкоголя в крови показал 1,23 промилле. Комиссар полиции направил прокурору ходатайство о заключении обвиняемого под стражу, которое было удовлетворено. Если вина будет доказана, иностранцу грозит тюремное заключение на срок от десяти до восемнадцати лет.

Источник: novinky.cz

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