Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.81
USD
21.85
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01d 10 °C
За теракты на Украине чеху грозит более 20 лет тюрьмы

За теракты на Украине чеху грозит более 20 лет тюрьмы

420on.cz 348
​Еще одно дело о теракте и участии в террористической группе начал рассматривать городской суд Праги в начале года. Мартин Сукуп (49 лет) был привлечен к уголовной ответственности после того, как он выехал в Украину и стал принимал участие в боевых действиях на стороне сепаратистов.
Фото: čt24
За теракты на Украине чеху грозит более 20 лет тюрьмы

По словам прокурора Марека Бодлака, Сукуп отправился в Донецк на востоке Украины в 2014 году, где он был экипирован и получил оружие, чтобы воевать на стороне так называемой Донецкой Народной Республики. Сразу же, согласно досье, он принял активное участие в боях, в ходе которых погибли более тысячи украинских солдат.

Согласно обвинительному заключению, Мартин Сукуп участвовал в боевых действиях как танкист, так и как командир танковой роты, а затем как командир артиллерийской батареи и танкового батальона.  мая 2018 года.

Сукуп не присутствовал на заседании суда, поскольку скрывается от правосудия. Однако его адвокат Клара Тврда заявила суду: «Подсудимый опровергает все факты, изложенные в обвинительном заключении, не согласен с обвинительным заключением и считает себя невиновным».

По словам бывшей жены Сукупа, муж служил в чешской армии до 1997 года, потом он создал охранное агентство. Когда супруги развелись, он с 2021 года больше всего общался со своей дочерью, но он не рассказывал о том, что делал на Украине. По словам его бывшей жены, Сукуп интересовался армией с детства и хотел поехать с зарубежной миссией в составе чешской армии.

Суд также вызвал в суд Лукаша Новачека, который в сентябре был приговорен Пльзенским областным судом к 20 годам лишения свободы за активное участие в боевых действиях на Украине. Однако Новачек отказался давать показания по делу Сукупа, потому что он обжаловал свой приговор и дело теперь будет рассматривать Верховный суд.

В случае вынесения приговора Сукупу грозит до 20 лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Украина суды Чехия война терроризм
Читайте
по теме 
В Праге пройдет Неделя украинского кино
08.11.2021 09:50 Культура
В Праге пройдет Неделя украинского кино
2021
В Чехии полиция задержала членов ОПГ, подозреваемых в вымогательстве
26.10.2021 08:44 Общество
В Чехии полиция задержала членов ОПГ, подозреваемых в вымогательстве
3127
Москва угрожает Чехии из-за задержания Александра Франчетти
16.09.2021 18:40 Политика
Москва угрожает Чехии из-за задержания Александра Франчетти
3991
Россия требует от Чехии сообщить подробности о задержании Александра Франчетти
14.09.2021 08:23 Политика
Россия требует от Чехии сообщить подробности о задержании Александра Франчетти
1720
Последние новости:
03
января
Рынок краткосрочной аренды квартир в Праге сокращается
03.01.2022 11:32 Экономика
Рынок краткосрочной аренды квартир в Праге сокращается
567
Полиция задержала афганца, который напал на женщину в Карловых Варах и изнасиловал 19-летнюю девушку
03.01.2022 09:25 Общество
Полиция задержала афганца, который напал на женщину в Карловых Варах и изнасиловал 19-летнюю девушку
1290
В Чехии горел пансионат: ущерб составил почти 1 миллион крон
03.01.2022 08:41 Общество
В Чехии горел пансионат: ущерб составил почти 1 миллион крон
490
02
января
Из-за потепления в Чехии закрылись некоторые горнолыжные курорты
02.01.2022 19:25 Общество
Из-за потепления в Чехии закрылись некоторые горнолыжные курорты
1126
Пожарным в Чехии пришлось разобрать часть стены дома, чтобы спасти трехлетнего ребенка
02.01.2022 09:13 Общество
Пожарным в Чехии пришлось разобрать часть стены дома, чтобы спасти трехлетнего ребенка
1229
Каждый четвертый чех переболел коронавирусом
02.01.2022 08:57 Коронавирус
Каждый четвертый чех переболел коронавирусом
1074
01
января
Премьер-министр Петр Фиала: «Это будет самый трудный год в истории независимой Чешской республики»
01.01.2022 20:35 Политика
Премьер-министр Петр Фиала: «Это будет самый трудный год в истории независимой Чешской республики»
3359
Чехов ждет сложный финансовый год
01.01.2022 16:38 Экономика
Чехов ждет сложный финансовый год
4840
Четверо малышей родились в Чехии в канун Нового года
01.01.2022 11:17 Общество
Четверо малышей родились в Чехии в канун Нового года
1171
В Чехии двое мужчин получили серьезные ранения от пиротехники
01.01.2022 10:43 Общество
В Чехии двое мужчин получили серьезные ранения от пиротехники
1575


Мобильная версия