За теракты на Украине чеху грозит более 20 лет тюрьмы

​Еще одно дело о теракте и участии в террористической группе начал рассматривать городской суд Праги в начале года. Мартин Сукуп (49 лет) был привлечен к уголовной ответственности после того, как он выехал в Украину и стал принимал участие в боевых действиях на стороне сепаратистов.

Фото: čt24

По словам прокурора Марека Бодлака, Сукуп отправился в Донецк на востоке Украины в 2014 году, где он был экипирован и получил оружие, чтобы воевать на стороне так называемой Донецкой Народной Республики. Сразу же, согласно досье, он принял активное участие в боях, в ходе которых погибли более тысячи украинских солдат.

Согласно обвинительному заключению, Мартин Сукуп участвовал в боевых действиях как танкист, так и как командир танковой роты, а затем как командир артиллерийской батареи и танкового батальона. мая 2018 года.

Сукуп не присутствовал на заседании суда, поскольку скрывается от правосудия. Однако его адвокат Клара Тврда заявила суду: «Подсудимый опровергает все факты, изложенные в обвинительном заключении, не согласен с обвинительным заключением и считает себя невиновным».

По словам бывшей жены Сукупа, муж служил в чешской армии до 1997 года, потом он создал охранное агентство. Когда супруги развелись, он с 2021 года больше всего общался со своей дочерью, но он не рассказывал о том, что делал на Украине. По словам его бывшей жены, Сукуп интересовался армией с детства и хотел поехать с зарубежной миссией в составе чешской армии.

Суд также вызвал в суд Лукаша Новачека, который в сентябре был приговорен Пльзенским областным судом к 20 годам лишения свободы за активное участие в боевых действиях на Украине. Однако Новачек отказался давать показания по делу Сукупа, потому что он обжаловал свой приговор и дело теперь будет рассматривать Верховный суд.

В случае вынесения приговора Сукупу грозит до 20 лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

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