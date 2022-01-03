В январе общественный транспорт в Праге будет ходить по ограниченному расписанию

​До конца января общественный транспорт в Праге будет работать по сокращенному расписанию, что означает увеличение интервалов, особенно в часы пик.

Фото: praha.eu

Причина, по которой администрация Праги ежегодно принимает такие меры в начале года — это уменьшение количества пассажиров.

«С сегодняшнего дня до конца января работа общественного транспорта Праги немного ограничена примерно на 9%. В течение многих лет, учитывая обычное снижение пассажиропотока в начале года, мы вводим некоторые ограничения», — сказал пресс-секретарь Ropid Филип Драпал.

В метро интервалы в утренние и дневные пики рабочего дня увеличены на 10–30 секунд, а трамвая придется ждать на 1-2 минуты дольше, но только днем в часы пик.

Автобусы на основных линиях увеличат интервалы с 6 до 7,5 минут утром и с 7,5 до 10 минут днем. На так называемых дополнительных автобусных линиях это от 12 до 15 минут утром и от 15 до 20 минут днем.

Пандемия covid-19 повлияла на график движения общественного транспорта: им пользуется на 30% меньше людей, чем обычно. Если ситуация с пандемией улучшится, общественный транспорт вернется к нормальной работе в понедельник, 31 января 2022 года.

По словам Драпала, январское сокращение также запланировано в связи с снижением численности персонала в конце 2021 года из-за болезни и карантина.

Источник: novinky.cz

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