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Девушка танцевала на крыше в центре Праги. Испуганные люди вызвали полицию

Девушка танцевала на крыше в центре Праги. Испуганные люди вызвали полицию

420on.cz 1
​Три забавных случая зафиксировали сотрудники пражской полиции в первый день нового года. Самым оригинальным был танец 22-летней девушки на крыше одного из домов в Праге. Девушка сказала, что хотела размяться.
Девушка танцевала на крыше в центре Праги. Испуганные люди вызвали полицию

Утром полиция получила сообщение от охранника супермаркета на улице Брандлова о том, что мужчина залез в детскую машину для покупки товаров, катается по магазину и поет гимн Чехословакии. Когда прибыл патруль, мужчина, покидая магазин, объяснил свое поведение хорошим настроением. Однако выяснилось, что странный покупатель находится в розыске.

Другой звонок поступил с улицы Гавелска, где на земле лежала змея. «Патруль обнаружил на месте происшествия черно-серую змею длиной около 25 сантиметров. Впоследствии служба отлова поймала змею и выпустила животное в лес», — сообщила пресс-секретарь полиции Ирена Сейфертова.

Однако самым интересным было сообщение, поступившее от жителей дома в Праге 3. Их напугала молодая женщина, танцующая на крыше. «22-летняя девушка заверила полицию, что с ней все в порядке, она не употребляет наркотики и поднялась на крышу, чтобы размять свое тело», — сказала пресс-секретарь.

Источник: novinky.cz

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Темы
Прага полиция Новый год Чехия
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