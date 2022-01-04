Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.82
USD
21.96
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
10n 8 °C
В чешских школах изменились правила тестирования и карантина

В чешских школах изменились правила тестирования и карантина

420on.cz 31
​С 4 января ученики чешских школ дважды в неделю будут проходить тестирование на коронавирус. Если у одного из учеников тест окажется положительным в понедельник, для остальных детей правила не меняются. Однако если тест был положительным в четверг, одноклассники должны будут носить респираторы и проходить антигенное тестирование каждый день.
В чешских школах изменились правила тестирования и карантина

Если тест ПЦР не подтвердил наличие инфекции у ребенка с положительным антигенным тестом, весь класс возвращается к нормальному обучению. Если же заражение подтвердится тестом ПЦР, дети будут помещены в карантин, сообщает Министерство образования.

В декабре новое правительство решило, что тестирование на covid-19 в школах будет проводиться два раза в неделю по понедельникам и четвергам и будет охватывать всех учеников (привитых и непривитых). Цель — выявление более заразного варианта коронавируса омикрон. С 17 января тестирование будет проводиться раз в неделю по понедельникам.

Если в понедельник у кого-то будет положительный результат теста на антиген, ученика, как и раньше, отправляют домой, чтобы он мог пройти более точный тест ПЦР. Однако если антигенный тест был положительным в четверг, весь класс переходит на особый режим. Одноклассники проходят тест на антиген каждый день, пока заболевший ребенок не получит отрицательный результат теста ПЦР. До этого времени ученики в классе должны будут носить медицинские маски или респираторы, им не разрешается петь и заниматься в спортзале, и они должны находиться отдельно от других детей в школе. Если тест ПЦР оказался положительным, весь класс отправят в карантин.

Сегодня пожарные доставят в регионы 5,6 миллиона тестов на антигены для тестирования в школах 6, 10, 13 и 17 января. Это будут вновь тесты Sejoy от китайского производителя, финансируемые фондом ЕС.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия дети школы Болезни Министерство образования
Читайте
по теме 
Каждый четвертый чех переболел коронавирусом
02.01.2022 08:57 Коронавирус
Каждый четвертый чех переболел коронавирусом
1267
Участников встречи с Милошем Земаном оштрафовали за нарушение карантинных мер на 10 000 крон
31.12.2021 15:03 Общество
Участников встречи с Милошем Земаном оштрафовали за нарушение карантинных мер на 10 000 крон
1610
В Чехии 30 декабря выявлено 5749 случаев новых случаев covid-19
31.12.2021 08:36 Коронавирус
В Чехии 30 декабря выявлено 5749 случаев новых случаев covid-19
1040
Минздрав Чехии внес изменения в интерактивную карту для путешественников
30.12.2021 19:57 Общество
Минздрав Чехии внес изменения в интерактивную карту для путешественников
4051
Последние новости:
03
января
Девушка танцевала на крыше в центре Праги. Испуганные люди вызвали полицию
03.01.2022 18:02 Общество
Девушка танцевала на крыше в центре Праги. Испуганные люди вызвали полицию
1707
В январе общественный транспорт в Праге будет ходить по ограниченному расписанию
03.01.2022 16:20 Общество
В январе общественный транспорт в Праге будет ходить по ограниченному расписанию
1849
За теракты на Украине чеху грозит более 20 лет тюрьмы
03.01.2022 12:51 Общество
За теракты на Украине чеху грозит более 20 лет тюрьмы
1340
Рынок краткосрочной аренды квартир в Праге сокращается
03.01.2022 11:32 Экономика
Рынок краткосрочной аренды квартир в Праге сокращается
1712
Полиция задержала афганца, который напал на женщину в Карловых Варах и изнасиловал 19-летнюю девушку
03.01.2022 09:25 Общество
Полиция задержала афганца, который напал на женщину в Карловых Варах и изнасиловал 19-летнюю девушку
2419
В Чехии горел пансионат: ущерб составил почти 1 миллион крон
03.01.2022 08:41 Общество
В Чехии горел пансионат: ущерб составил почти 1 миллион крон
842
02
января
Из-за потепления в Чехии закрылись некоторые горнолыжные курорты
02.01.2022 19:25 Общество
Из-за потепления в Чехии закрылись некоторые горнолыжные курорты
1462
Пожарным в Чехии пришлось разобрать часть стены дома, чтобы спасти трехлетнего ребенка
02.01.2022 09:13 Общество
Пожарным в Чехии пришлось разобрать часть стены дома, чтобы спасти трехлетнего ребенка
1407
Каждый четвертый чех переболел коронавирусом
02.01.2022 08:57 Коронавирус
Каждый четвертый чех переболел коронавирусом
1267
01
января
Премьер-министр Петр Фиала: «Это будет самый трудный год в истории независимой Чешской республики»
01.01.2022 20:35 Политика
Премьер-министр Петр Фиала: «Это будет самый трудный год в истории независимой Чешской республики»
3723


Мобильная версия