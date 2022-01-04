В чешских школах изменились правила тестирования и карантина

​С 4 января ученики чешских школ дважды в неделю будут проходить тестирование на коронавирус. Если у одного из учеников тест окажется положительным в понедельник, для остальных детей правила не меняются. Однако если тест был положительным в четверг, одноклассники должны будут носить респираторы и проходить антигенное тестирование каждый день.

Если тест ПЦР не подтвердил наличие инфекции у ребенка с положительным антигенным тестом, весь класс возвращается к нормальному обучению. Если же заражение подтвердится тестом ПЦР, дети будут помещены в карантин, сообщает Министерство образования.

В декабре новое правительство решило, что тестирование на covid-19 в школах будет проводиться два раза в неделю по понедельникам и четвергам и будет охватывать всех учеников (привитых и непривитых). Цель — выявление более заразного варианта коронавируса омикрон. С 17 января тестирование будет проводиться раз в неделю по понедельникам.

Если в понедельник у кого-то будет положительный результат теста на антиген, ученика, как и раньше, отправляют домой, чтобы он мог пройти более точный тест ПЦР. Однако если антигенный тест был положительным в четверг, весь класс переходит на особый режим. Одноклассники проходят тест на антиген каждый день, пока заболевший ребенок не получит отрицательный результат теста ПЦР. До этого времени ученики в классе должны будут носить медицинские маски или респираторы, им не разрешается петь и заниматься в спортзале, и они должны находиться отдельно от других детей в школе. Если тест ПЦР оказался положительным, весь класс отправят в карантин.

Сегодня пожарные доставят в регионы 5,6 миллиона тестов на антигены для тестирования в школах 6, 10, 13 и 17 января. Это будут вновь тесты Sejoy от китайского производителя, финансируемые фондом ЕС.

Источник: ceskenoviny.cz

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