Чехи смотрят в 2022 год оптимистично, но боятся инфляции и энергетической зависимости

Подавляющее большинство чешских граждан смотрят в 2022 год с оптимизмом. Однако треть из них ожидает, что новый год будет для них хуже, чем минувший.

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Об этом свидетельствуют данные эксклюзивного опроса, проведенного для «Чешского Радио» в декабре агентством Median. По сравнению с годами до пандемии коронавируса количество людей с негативными ожиданиями сократилось вдвое.

«Наиболее серьезную угрозу опрошенные видят в девальвации денежных средств и в высоком уровне инфляции. Далее с 29 до 45% выросли опасения истощения источников энергии и следующая из этого энергетическая зависимость Евросоюза от других стран», — комментирует результаты исследования директор агентства Median Пршемысл Чех.

В том, что наступивший 2022 год будет хуже предыдущего, убеждено 11% опрошенных. Как отмечает Пршемысл Чех, это определенная группа граждан.

«Среди наиболее пессимистично настроенных респондентов – преимущественно люди старше 65 лет, окончившие среднюю школу без аттестата зрелости, экономически неактивные люди и избиратели движения ANO».

Тем не менее, более многочисленна группа оптимистов, которые считают, что наступивший год будет лучше. Они составляют 59% опрошенных. В основном это молодые люди в возрасте до 34 лет, студенты университетов, пражане и избиратели коалиции «Пиратов», движения «Старосты и независимые» (STAN) и коалиции «Вместе» (Spolu).

Социальный психолог Ян Крайганцл из Университета Масарика в Брно отмечает, что пожилые люди обычно не относятся к наименее довольным группам общества. Таким образом, результат текущего исследования связан с преобладающей в настоящее время экономической неопределенностью. Помимо прочего, опрос Median показал, что большинство респондентов считают инфляцию и девальвацию средств в этом году средней или очень серьезной угрозой. Такого мнения придерживается 90% респондентов.

Одним из пунктов проведенного опроса стало отношение населения к коронавирусу. Директор агентства Median Пршемысл Чех обращает внимание на то, что по сравнению с прошлым годом covid-19 считает «очень серьезной угрозой» значительно меньшее количество людей – 38% по сравнению с 55% в прошлом году.

«Это можно интерпретировать таким образом, что мы с коронавирусом в общем-то научились жить. Мы перестали его настолько бояться, и, думаю, вакцинация помогает людям принять факт, что это заболевание уже не такое опасное», - продолжает Пршемысл Чех.

Вероятно, с этим связан и факт, что заболевание covid-19, у самих себя или в своих семьях считает очень серьезной угрозой с учетом нынешней волны заболевания относительно небольшое количество людей – 26%.

«У людей запустились некие механизмы адаптации, то есть стремление справиться со стрессом, чтобы он не представлял для них серьезной опасности, и чтобы они не чувствовали его так интенсивно», - подтверждает социальный психолог Ян Крайганцл.

Почти треть респондентов считает очень серьезной угрозой «ослабление европейских и христианских ценностей из-за миграции». «Атаки исламских террористов в Европе» заняли второе место в категории «очень серьезная угроза». Как объяснить, что люди больше боятся того, что им не угрожает непосредственно, в отличие, например, от covid-19? По словам Яна Крайганзла, это связано с психологическим феноменом, известным как «сравнительный оптимизм», который защищает нас от стресса от реальных рисков. Однако, по словам психолога, важна еще и постановка вопроса в опросе. Он звучал как: насколько серьезными респонденты считают данные угрозы Европе и качеству жизни ее жителей.

В целом 55% респондентов негативно оценивают прошедший 2021 год, который, как они считают, прошел хуже, нежели они ожидали. В основном такого мнения придерживаются женщины старше 74 лет, люди с базовым образованием, экономически неактивные и избиратели движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамуры. Напротив, прошлый год был лучше, чем ожидалось, для мужчин в возрасте от 25 до 34 лет, мужчин с высшим образованием, а также для избирателей коалиции «Пиратов» и «Старост и независимых» (PirSTAN).

Источник: radio.cz

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