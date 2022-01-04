Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.8
USD
21.98
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
10d 11 °C
В Чехии расследуют дело о выдаче фальшивых сертификатов о вакцинации

В Чехии расследуют дело о выдаче фальшивых сертификатов о вакцинации

420on.cz 183
Полиция обвинила четырех человек в выдаче поддельных свидетельств о вакцинации против COVID-19 за взятку. Среди них — два сотрудника центра вакцинации во Всетине.
Фото: Pixabay
В Чехии расследуют дело о выдаче фальшивых сертификатов о вакцинации

Обвинение предъявлено четырем людям. По словам пресс-секретаря полиции Петра Яроша, двух женщин подозревают в получении взятки, а также в подделке и изменении документов, за что им грозит до пяти лет тюремного заключения.

«Два других человека работали в центре вакцинации Всетин и выдавали сертификаты тем, кто не проходил вакцинацию», — сообщил Ярош.

Обвиняемые женщины подделывали сертификаты с сентября 2021 года. Кроме того, полиция обнаружила, что одна из женщин уничтожила более 70 доз вакцины. Она привлечена к уголовной ответственности за повреждение чужого имущества.

«Сертификат получили не менее 74 человек по всей стране. Криминалисты Всетина предотвратили выдачу еще восьми фальшивых сертификатов», — добавил Ярош.

По данным полиции, заинтересованные в поддельных сертификатах должны были заплатить от двух до семи тысяч крон за одну дозу вакцины от COVID-19. Общая сумма этих взяток составили почти полмиллиона.

Министр здравоохранения Чехии Властимил Валек (TOP 09) осудил действия сотрудников центра вакцинации. 

Свидетельства о вакцинации против COVID-19 будут действительны всего девять месяцев с 1 февраля. Министерство здравоохранения основывается на постановлении Европейского Союза, которое вводит единый срок действия ковид-паспортов для всех стран-членов ЕС с 1 февраля. Через девять месяцев после завершения вакцинации необходимо будет пройти ревакцинацию, но пока не ясно, на сколько продлят новый сертификат. Новые правила касаются людей, вакцинированных до 1 мая.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
вакцинация прививки коронавирус полиция Чехия подделки
Читайте
по теме 
Каждый четвертый чех переболел коронавирусом
02.01.2022 08:57 Коронавирус
Каждый четвертый чех переболел коронавирусом
1338
Минздрав Чехии внес изменения в интерактивную карту для путешественников
30.12.2021 19:57 Общество
Минздрав Чехии внес изменения в интерактивную карту для путешественников
4099
Срок действия сертификатов о вакцинации в Чехии продлят еще на месяц
30.12.2021 13:40 Коронавирус
Срок действия сертификатов о вакцинации в Чехии продлят еще на месяц
3405
С 17 января в Чехии введут обязательное тестирование сотрудников компаний, в том числе привитых
29.12.2021 16:35 Коронавирус
С 17 января в Чехии введут обязательное тестирование сотрудников компаний, в том числе привитых
3994
Последние новости:
04
января
Новогодний плейлист 2022. Рождественская музыка
04.01.2022 12:04 Культура
Новогодний плейлист 2022. Рождественская музыка
183
Чехи смотрят в 2022 год оптимистично, но боятся инфляции и энергетической зависимости
04.01.2022 10:56 Общество
Чехи смотрят в 2022 год оптимистично, но боятся инфляции и энергетической зависимости
311
Чешские интернет-магазины установили очередной рекорд, увеличив оборот до 223 миллиардов крон за год
04.01.2022 10:40 Экономика
Чешские интернет-магазины установили очередной рекорд, увеличив оборот до 223 миллиардов крон за год
221
Австрийская компания Immofinanz продала Airport Business Centre
04.01.2022 10:15 Экономика
Австрийская компания Immofinanz продала Airport Business Centre
381
В чешских школах изменились правила тестирования и карантина
04.01.2022 08:22 Общество
В чешских школах изменились правила тестирования и карантина
679
03
января
Девушка танцевала на крыше в центре Праги. Испуганные люди вызвали полицию
03.01.2022 18:02 Общество
Девушка танцевала на крыше в центре Праги. Испуганные люди вызвали полицию
2374
В январе общественный транспорт в Праге будет ходить по ограниченному расписанию
03.01.2022 16:20 Общество
В январе общественный транспорт в Праге будет ходить по ограниченному расписанию
2428
За теракты на Украине чеху грозит более 20 лет тюрьмы
03.01.2022 12:51 Общество
За теракты на Украине чеху грозит более 20 лет тюрьмы
1576
Рынок краткосрочной аренды квартир в Праге сокращается
03.01.2022 11:32 Экономика
Рынок краткосрочной аренды квартир в Праге сокращается
2031
Полиция задержала афганца, который напал на женщину в Карловых Варах и изнасиловал 19-летнюю девушку
03.01.2022 09:25 Общество
Полиция задержала афганца, который напал на женщину в Карловых Варах и изнасиловал 19-летнюю девушку
2684


Мобильная версия