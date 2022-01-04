В Чехии расследуют дело о выдаче фальшивых сертификатов о вакцинации

Полиция обвинила четырех человек в выдаче поддельных свидетельств о вакцинации против COVID-19 за взятку. Среди них — два сотрудника центра вакцинации во Всетине.

Фото: Pixabay

Обвинение предъявлено четырем людям. По словам пресс-секретаря полиции Петра Яроша, двух женщин подозревают в получении взятки, а также в подделке и изменении документов, за что им грозит до пяти лет тюремного заключения.

«Два других человека работали в центре вакцинации Всетин и выдавали сертификаты тем, кто не проходил вакцинацию», — сообщил Ярош.

Обвиняемые женщины подделывали сертификаты с сентября 2021 года. Кроме того, полиция обнаружила, что одна из женщин уничтожила более 70 доз вакцины. Она привлечена к уголовной ответственности за повреждение чужого имущества.

«Сертификат получили не менее 74 человек по всей стране. Криминалисты Всетина предотвратили выдачу еще восьми фальшивых сертификатов», — добавил Ярош.

По данным полиции, заинтересованные в поддельных сертификатах должны были заплатить от двух до семи тысяч крон за одну дозу вакцины от COVID-19. Общая сумма этих взяток составили почти полмиллиона.

Министр здравоохранения Чехии Властимил Валек (TOP 09) осудил действия сотрудников центра вакцинации.

Свидетельства о вакцинации против COVID-19 будут действительны всего девять месяцев с 1 февраля. Министерство здравоохранения основывается на постановлении Европейского Союза, которое вводит единый срок действия ковид-паспортов для всех стран-членов ЕС с 1 февраля. Через девять месяцев после завершения вакцинации необходимо будет пройти ревакцинацию, но пока не ясно, на сколько продлят новый сертификат. Новые правила касаются людей, вакцинированных до 1 мая.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: