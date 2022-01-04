Где покататься на коньках в Праге?

В этом году в Праге работают 18 открытых ледовых катков. Бесплатно покататься на коньках можно на Летне или на Смихове, а напитки будут подавать прямо на льду в Карлине или Ходове. Новый каток открыт на Стрелецком острове.

Стрелецкий остров

В этом году на Стрелецком острове построен новый каток. Вход для жителей Праги 1 и для детей до 10 лет будет бесплатным, для остальных входной билет стоит 50 крон. В будние дни каток работает с 14:00 до 21:00 и по выходным с 10:00 до 21:00. Здесь также можно взять напрокат коньки.

Каток на Летне

С 1 декабря покататься на коньках на Летне можно абсолютно бесплатно каждый день с 09:00 до 21:00 (обратите внимание, что утром здесь проходят мероприятия для школьников). Работают два катка: большой размером 40 х 20 метров и маленький размером 20 х 10 метров. В зоне катка есть отапливаемая просторная палатка для переодевания и отдыха. Также к вашим услугам снэк-бар и прокат коньков.

Čapadlo

Наплавка Чападло (Čapadlo) снова открыта для публики, но на этот раз уже в качестве катка. Отсюда открывается великолепный вид на Пражский град. Вход на каток свободный с понедельника по пятницу с 13:00 до 21:00 и по выходным с 10:00 до 21:00.

Каток U Hvězdy

28 ноября стартовало массовое катание на коньках в комплексе neKonečná Dům dětí a mládeže - Praha 6. Каток работает ежедневно с 9:00 до 21:00 до конца февраля. Индивидуальное бронирование доступно каждый день с 06:00 до 09:00 и с 21:00 до 22:00. Вход на каток бесплатный, здесь можно взять напрокат коньки и шлемы. Открыт снэк-бар.

Ovocný trh

Каток Ovocný trh открыт ежедневно с 10:00 до 20:00 до 31 января. Взрослые платят 100 крон за вход, дети — 50 крон. Вход свободный для жителей Праги 1 и учеников школ Праги 1. Ледовые дискотеки проходят каждую субботу и воскресенье с 15:00.

Детский каток на Жижкове

На открытом катке у телебашни на Жижкове можно кататься на коньках по будням с 15 до 21 и по выходным с 9 до 21. Семья (2 взрослых и 3 ребенка) заплатит 250 чешских крон за один двухчасовой блок, для детей ростом до 120 см билет стоит 50 крон. Обратите внимание, что с 18:00 до 21:00 нельзя купить семейный билет.

Каток Na Františku

Прийти на каток Na Františku можно каждый день (по будням с 8.00 до 17.30, по субботам с 10.30 до 19.00 и по воскресеньям с 10.00 до 17.00). Однако будьте осторожны, иногда поверхность льда меняют, здесь играют в хоккей и т.д. Входной билет стоит 70 крон (детям до 14 лет — 40 крон). Вы можете арендовать коньки за 50 крон (возвращаемый залог 500 крон). Здесь же можно наточить коньки за 100 крон.

Катание на коньках в парке Гребовка

Каток работает с 1 декабря как и в предыдущие годы, под виллой Гребовка за павильоном. Каток открыт ежедневно с 9 до 20 часов в хорошую погоду, а утром (с 9 до 14 часов) здесь занимаются детские сады и начальные школы. Стоимость входного билета на весь день составляет 50 крон, для детей до шести лет — бесплатное катание, а прокат коньков — 80 крон.

Каток в Риегровых садах

Ежедневно с 9.00 до 20.00 работает каток в Риегровых садах. Плата за вход на весь день составляет 50 крон, дети до шести лет будут кататься бесплатно, а коньки здесь можно взять напрокат за 80 крон.

Каток у ТЦ Черный мост

До 31 января будет открыт каток у торгового центра Черный мост. Он работает ежедневно с 9 утра до 9 вечера в четырех временных блоках (9.00–12.00, 12.30–15.00, 15.45–18.00, 18.30–21.00). Билет на час стоит 100 крон. Есть также прокат коньков или шлемов и уроки катания на коньках для детей.

Каток у ТЦ Аркады Панкрац

Покататься на коньках у торгового центра Аркады Панкрац можно с 9 утра до 9 вечера. Каток имеет площадь 600 м2. Для посетителей подготовлены все необходимые услуги, включая прокат коньков и прохладительные напитки. Стоимость входного билета на весь день составляет 60 крон, детям до 6 лет вход бесплатный, аренда коньков стоит 80 крон.

Катание на коньках на Ходове

Каток в парке возле торгового центра Ходов площадью 675 м2 открыт ежедневно с 10:00 до 21:00. Вход на каток стоит 120 крон, для детей до пяти лет — 80 крон. Коньки и шлемы можно взять напрокат на месте, а новинка этого года — Ice Bar.

Каток Smíchov

Каток Smíchov открыт ежедневно с 09:00 до 21:00. Катание на коньках бесплатно. Есть прокат коньков, шлемов, здесь также можно купить закуски.

Каток на River Rink

Современный офисный район River City Prague в Карлине оживил ледовый каток со специальным зимним уличным меню и живыми выступлениями ди-джеев. Каток размером 15 х 30 метров открыт на берегу Влтавы. Здесь катаются на коньках каждый будний день с 9:00 до 22:00. Плата за вход составляет 120 крон в день, для детей до 15 лет — 80 крон.

Каток на Праге 8

На детской площадке у ZŠ Glowackého работает каток, который открыт каждый будний день с 13 до 19.15 и по выходным с 9 до 19.15. Здесь есть детская школа катания на коньках. Дети до шести лет катаются на коньках бесплатно, остальные могут провести на льду два часа за 50 крон или целый день за 90 крон.

Каток в Либни

Исторически первый общественный каток расположен в Праге 8, район Либень. Катание на коньках проводится ежедневно с 09:00 до 20:00 до конца февраля. Плата за вход на целый день составляет 60 крон, дети до шести лет катаются бесплатно, а аренда коньков стоит 80 крон.

Каток у открытого бассейна Ладви

Катание у бассейна Ládví происходит каждый день с 13:00 до 19:00, по выходным вход открыт с 9:00. Вход составляет 49 крон, детям до шести лет вход бесплатный, а также можно взять напрокат коньки и шлемы.

Каток на Гутовка (Страшнице)

Покататься в Гутовке на коньках можно с понедельника по пятницу с 15:00 до 17:00 и по выходным с 10:00 до 21:00. Для взрослых плата за вход составляет 80 крон (на весь день 250 крон), для детей — 50 крон (на весь день 150 крон). Коньки одолжат вам 50 крон (500 крон возвращаемый залог).

Источник: citybee.cz