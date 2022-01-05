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Чехи в 2021 году перечислили сотни миллионов крон на благотворительность

Чехи в 2021 году перечислили сотни миллионов крон на благотворительность

420on.cz 279
​Несмотря на то, что Чехия уже почти два года страдает от пандемии коронавируса и связанных с ней экономических и социальных проблем, люди не утратили своей готовности помогать другим. На помощь жителям Южной Моравии, пострадавшим от разрушительного торнадо 24 июня, чехи перечислили более 700 миллионов крон.
Чехи в 2021 году перечислили сотни миллионов крон на благотворительность

«В 2021 году почти половина населения Чехии  — 41% — внесла свой вклад в благотворительность», — сказала Каролина Эмануэлова, пресс-секретарь некоммерческой организации ADRA.

«В этом году к онлайн-пожертвованию присоединились более 306 тысяч жертвователей, в 2020 году их было менее 155 тысяч. В общей сложности через Darujme.cz было отправлено более 277 миллионов крон, чтобы помочь людям и общинам, пострадавшим от разрушительного торнадо в июне этого года. Никогда еще в истории Чехии доноры не отправляли деньги в таком объеме так быстро», — сказал директор Via Foundation Зденек Милахко.

Невиданная волна солидарности была после разрушительного торнадо, которое было зафиксировано в Чехии 24 июня. Сильный ветер, скорость которого достигала 300 километров в час, разрушил 1200 домов, около 200 из которых не подлежали восстановлению. Ущерб от стихийного бедствия составил десятки миллиардов крон.

Всего за несколько дней после торнадо было собрано свыше 700 миллионов крон в помощь людям, чьи дома были разрушены. Финансовую помощь оказывали как фирмы, так и частные лица. Были организован сбор средств среди работников чешских компаний, организованы благотворительные концерты и другие мероприятия. В пострадавших населенных пунктах работали военные и добровольцы, которые помогали устранять последствия стихийного бедствия.

Пожертвования ADRA на помощь после торнадо превысили 70 миллионов крон, а общее количество пожертвований, полученных ADRA для помощи после торнадо, составило около 2 8000. Самое крупное пожертвование от компаний составило 7 миллионов крон (Nadace Jistota Komerční banka), еще одна компания перечислила 5 миллионов, несколько других отправили суммы свыше 0,5 миллиона крон, сообщили в ADRA.

Другие некоммерческие организации также сообщали о пожертвованиях. Так, организация Člověk v tísni к 28 июня собрала свыше 90 миллионов крон, Červený kříž — 57 миллионов крон, Adra  — 26 миллионов крон в качестве финансовой помощи пострадавшим от торнадо.

Источник: idnes.cz

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Темы
благотворительность Чехия финансовая помощь
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