Чехи в 2021 году перечислили сотни миллионов крон на благотворительность

​Несмотря на то, что Чехия уже почти два года страдает от пандемии коронавируса и связанных с ней экономических и социальных проблем, люди не утратили своей готовности помогать другим. На помощь жителям Южной Моравии, пострадавшим от разрушительного торнадо 24 июня, чехи перечислили более 700 миллионов крон.

«В 2021 году почти половина населения Чехии — 41% — внесла свой вклад в благотворительность», — сказала Каролина Эмануэлова, пресс-секретарь некоммерческой организации ADRA.

«В этом году к онлайн-пожертвованию присоединились более 306 тысяч жертвователей, в 2020 году их было менее 155 тысяч. В общей сложности через Darujme.cz было отправлено более 277 миллионов крон, чтобы помочь людям и общинам, пострадавшим от разрушительного торнадо в июне этого года. Никогда еще в истории Чехии доноры не отправляли деньги в таком объеме так быстро», — сказал директор Via Foundation Зденек Милахко.

Невиданная волна солидарности была после разрушительного торнадо, которое было зафиксировано в Чехии 24 июня. Сильный ветер, скорость которого достигала 300 километров в час, разрушил 1200 домов, около 200 из которых не подлежали восстановлению. Ущерб от стихийного бедствия составил десятки миллиардов крон.

Всего за несколько дней после торнадо было собрано свыше 700 миллионов крон в помощь людям, чьи дома были разрушены. Финансовую помощь оказывали как фирмы, так и частные лица. Были организован сбор средств среди работников чешских компаний, организованы благотворительные концерты и другие мероприятия. В пострадавших населенных пунктах работали военные и добровольцы, которые помогали устранять последствия стихийного бедствия.

Пожертвования ADRA на помощь после торнадо превысили 70 миллионов крон, а общее количество пожертвований, полученных ADRA для помощи после торнадо, составило около 2 8000. Самое крупное пожертвование от компаний составило 7 миллионов крон (Nadace Jistota Komerční banka), еще одна компания перечислила 5 миллионов, несколько других отправили суммы свыше 0,5 миллиона крон, сообщили в ADRA.

Другие некоммерческие организации также сообщали о пожертвованиях. Так, организация Člověk v tísni к 28 июня собрала свыше 90 миллионов крон, Červený kříž — 57 миллионов крон, Adra — 26 миллионов крон в качестве финансовой помощи пострадавшим от торнадо.

Источник: idnes.cz

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