Больнице в Чехии не удалось отсудить 500 тысяч крон у матери-украинки, которая родила недоношенного ребенка

​Верховный суд Чехии отказался удовлетворить иск Университетской больницы в Брно, которая требовала от матери — гражданки Украины — заплатить 500 тысяч крон за уход за недоношенным ребенком. Из-за преждевременных родов, которые произошли в 2012 году, у девочки не было коммерческой медицинской страховки. По мнению суда, закон не предусматривал такой возможности.

Суд пришел к выводу, что ни мать, ни отец ничего не нарушали — они проживали в Чешской Республике на законных основаниях, работали и перечисляли взносы в систему государственного медицинского страхования. Они не могли предотвратить преждевременные роды. Кроме того, по мнению суда, было «практически невозможно» сразу оформить для ребенка коммерческую страховку из-за преждевременных родов, связанных с этим осложнений со здоровьем и сдержанного отношения коммерческих страховых компаний к страхованию иностранцев.

Судебный процесс продолжается с 2016 года. Первоначально городской суд Брно обязал мать оплатить больнице более полумиллиона расходов на лечение. Однако позже областной суд в Брно изменил решение, указал на пробел в законодательстве и отклонил иск. Этот приговор Верховный суд оставил без изменения. У недоношенного ребенка есть брат-близнец, из-за чего продолжается еще один судебный спор.

В 2017 году Конституционный суд Чехии рассматривал сложное положение некоторых иностранцев и их детей, рожденных в Чешской Республике. Тогда суд отклонил предложения об отмене части закона о государственном страховании здоровья. Иски были поданы пражскими судами на основании жалоб матерей — гражданок Украины. Одна должна была оплатить медицинские расходы на роды, другая — медицинское обслуживание ребенка.

По мнению Конституционного суда, нет ничего необычного или подозрительного, если уровень социальных прав различных групп населения различается в зависимости от степени их привязанности к определенному государству. Законодатели должны определить соответствующий объем государственного медицинского страхования для бесплатного обслуживания. Конституционный суд не захотел вмешиваться в политические дебаты по поводу объема медицинского страхования.

Источник: novinky.cz

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