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Карантин в Чехии сократят до пяти дней дней. Его должны будут проходить привитые и непривитые люди.

Карантин в Чехии сократят до пяти дней дней. Его должны будут проходить привитые и непривитые люди.

420on.cz 1244
​Длительность карантина будет сокращена в Чехии с 14-ти до 5-ти дней. Карантин должны будут проходить как непривитые, так и вакцинированные люди. Решение вступит в силу с 11 января. Все сотрудники чешских компаний — привитые и непривитые — обязаны будут проходить тестирование на коронавирус два раза в неделю.
Фото: vlada.cz
Карантин в Чехии сократят до пяти дней дней. Его должны будут проходить привитые и непривитые люди.

Об этом заявил министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) после заседания правительства в среду.

«Омикрон — это быстрое инфекционное заболевание с быстрым началом. Поэтому мы приняли две меры. На следующей неделе, во вторник, карантин и изоляция будут сокращены до пяти календарных дней», — сказал Валек.

До сих пор изоляция длилась две недели, а карантин мог быть прекращен после получения отрицательного результата теста ПЦР через семь дней, если у человека не было симптомов заболевания. Кроме того, сейчас в карантине должны находиться непривитые люди и те, у кого в семье есть инфицированный коронавирусом. Новые правила карантина распространяются на всех — привитых, непривитых, а также на тех, кто переболел коронавирусом.

Согласно более ранним заявлениям членов правительства, причиной сокращения карантина стало, среди прочего, опасение, что из-за большого количества инфицированных и помещенных на карантин людей будет не хватать работников в ключевых сферах экономики.

С 17 января также вводится обязательное тестирование сотрудников компаний. Привитые и непривитые работники должны будут проходить тесты на антиген два раз в неделю, сказал министр.

«Если тест окажется положительным, сотрудник помещается в карантин на пять рабочих дней», — добавил он. Массовое тестирование займет две-три недели. Дальнейшие действия будут зависеть от развития варианта омикрона. Тесты будут покрываться за счет государственного медицинского страхования.

В настоящее время тесты должны делать раз в неделю только работники, которые не прошли вакцинацию и не болели COVID-19 в течение последних шести месяцев. Если у сотрудника положительный результат теста на антиген, он должен пройти тест ПЦР. 

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия прививки вакцинация Министерство здравоохранения правительство работа
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