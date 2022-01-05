Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.59
USD
21.67
RUB
0.28
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
04n 2 °C
Подростки, разрисовавшие Карлов мост, предстанут перед судом

Подростки, разрисовавшие Карлов мост, предстанут перед судом

420on.cz 331
Молодой человек и девушка, которые прошлым летом признались, что разрисовали Карлов мост, предстанут перед судом. Прокурор предъявил им обвинение в нанесении ущерба чужому имуществу.
Подростки, разрисовавшие Карлов мост, предстанут перед судом

Суд рассмотрит дело в начале февраля. Надписи на английском языке, нанесенные баллончиком с бирюзовой краской, появились на старейшем мосту в Праге 9 июля 2021 года. Они покрыли большую часть каменных перил, постамент статуи Святого Августина и подставки для фонарей. Тогда полиция оценила ущерб в 100 000 крон.

Вероятные преступники были обнаружены благодаря записи видеокамер наблюдения, они были опубликованы полицией на следующий день после преступления. 17-летний молодой человек сам пришел в полицию, его сообщницей была 16-летняя девушка. Взрослому преступнику грозило бы наказание от шести месяцев до трех лет тюрьмы за вандализм. Однако для несовершеннолетних наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, уменьшено вдвое.

Основное судебное разбирательство с участием несовершеннолетних не является публичным, поэтому нельзя публиковать имена участников процесса или другую информацию, позволяющую установить их личность.

Граффити было удалено с Карлова моста реставратором. Он уже несколько раз сталкивался с вандализмом, но описал этот случай как самый масштабный на данный момент.

Вандалы и раньше наносили ущерб Карлову мосту. Например, немецкого туриста чешские суды приговорили к одному году условно, 100 тысячам крон штрафа и пятилетней депортации из Чехии за опрыскивание моста краской. 

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Карлов Мост Прага Чехия вандализм суды дети полиция преступность
Читайте
по теме 
На Карловом мосту можно будет вновь встретить фонарщика
29.11.2021 10:20 Общество
На Карловом мосту можно будет вновь встретить фонарщика
3109
Пара занималась сексом в Праге у Карлова моста. Полиция опубликовала фотографии
05.11.2021 15:55 Общество
Пара занималась сексом в Праге у Карлова моста. Полиция опубликовала фотографии
24807
Вандалы вновь разрисовали Карлов мост в Праге
18.07.2021 14:30 Общество
Вандалы вновь разрисовали Карлов мост в Праге
3978
Молодой человек, разрисовавший Карлов мост, сам пришел в полицию
12.07.2021 10:01 Общество
Молодой человек, разрисовавший Карлов мост, сам пришел в полицию
4105
Последние новости:
05
января
Учредителя строительной компании в Чехии подозревают в присвоении 4,2 миллиона крон
05.01.2022 18:52 Экономика
Учредителя строительной компании в Чехии подозревают в присвоении 4,2 миллиона крон
32
В Чехии женщина пришла к своему знакомому в гости. Он не мог избавиться от нее три дня
05.01.2022 16:25 Общество
В Чехии женщина пришла к своему знакомому в гости. Он не мог избавиться от нее три дня
1113
Карантин в Чехии сократят до пяти дней дней. Его должны будут проходить привитые и непривитые люди.
05.01.2022 14:30 Общество
Карантин в Чехии сократят до пяти дней дней. Его должны будут проходить привитые и непривитые люди.
1244
Больнице в Чехии не удалось отсудить 500 тысяч крон у матери-украинки, которая родила недоношенного ребенка
05.01.2022 13:11 Общество
Больнице в Чехии не удалось отсудить 500 тысяч крон у матери-украинки, которая родила недоношенного ребенка
1565
Чехи в 2021 году перечислили сотни миллионов крон на благотворительность
05.01.2022 09:50 Общество
Чехи в 2021 году перечислили сотни миллионов крон на благотворительность
279
Школа в Праге тестировала детей методом ПЦР: ученики оказались в карантине
05.01.2022 08:48 Коронавирус
Школа в Праге тестировала детей методом ПЦР: ученики оказались в карантине
872
04
января
Где покататься на коньках в Праге?
04.01.2022 17:22 Общество
Где покататься на коньках в Праге?
734
В Чехии расследуют дело о выдаче фальшивых сертификатов о вакцинации
04.01.2022 14:17 Общество
В Чехии расследуют дело о выдаче фальшивых сертификатов о вакцинации
2018
Новогодний плейлист 2022. Рождественская музыка
04.01.2022 12:04 Культура
Новогодний плейлист 2022. Рождественская музыка
578
Чехи смотрят в 2022 год оптимистично, но боятся инфляции и энергетической зависимости
04.01.2022 10:56 Общество
Чехи смотрят в 2022 год оптимистично, но боятся инфляции и энергетической зависимости
832


Мобильная версия