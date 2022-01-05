Подростки, разрисовавшие Карлов мост, предстанут перед судом

Молодой человек и девушка, которые прошлым летом признались, что разрисовали Карлов мост, предстанут перед судом. Прокурор предъявил им обвинение в нанесении ущерба чужому имуществу.

Суд рассмотрит дело в начале февраля. Надписи на английском языке, нанесенные баллончиком с бирюзовой краской, появились на старейшем мосту в Праге 9 июля 2021 года. Они покрыли большую часть каменных перил, постамент статуи Святого Августина и подставки для фонарей. Тогда полиция оценила ущерб в 100 000 крон.

Вероятные преступники были обнаружены благодаря записи видеокамер наблюдения, они были опубликованы полицией на следующий день после преступления. 17-летний молодой человек сам пришел в полицию, его сообщницей была 16-летняя девушка. Взрослому преступнику грозило бы наказание от шести месяцев до трех лет тюрьмы за вандализм. Однако для несовершеннолетних наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, уменьшено вдвое.

Основное судебное разбирательство с участием несовершеннолетних не является публичным, поэтому нельзя публиковать имена участников процесса или другую информацию, позволяющую установить их личность.

Граффити было удалено с Карлова моста реставратором. Он уже несколько раз сталкивался с вандализмом, но описал этот случай как самый масштабный на данный момент.

Вандалы и раньше наносили ущерб Карлову мосту. Например, немецкого туриста чешские суды приговорили к одному году условно, 100 тысячам крон штрафа и пятилетней депортации из Чехии за опрыскивание моста краской.

Источник: novinky.cz

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