Армия Спасения открыла в Праге кабинет врача общей практики для бездомных и бедных

Армия Спасения открыла в Праге кабинет терапевта для бездомных и бедных людей. Он расположен в Центре социальных услуг Богуслава Буреша в Праге 7. Здесь могут получить медицинскую помощь люди без документов и медицинской страховки.

Аналогичным центром Армия спасения управляет в Остраве.Там за четыре года в картотеке зарегистрировано свыше 1500 пациентов.

По оценке Андреи Пекарковой, врача и офицера Армии спасения, в пражском кабинете терапевта можно лечить от 10 до 20 пациентов в день. За ними будут ухаживать терапевт и медсестры. «Врач будет принимать три дня в неделю, медсестры будут присутствовать в рабочие дни», — сказала Пекаркова.

Врач общей практики будет работать как официальное медицинское учреждение и будет заключать контракты со страховыми компаниями. Однако здесь будут обслуживаться и незастрахованные лица, что требует дополнительных финансовых ресурсов.

«Чаще всего мы имеем дело с пациентами с острыми проблемами со здоровьем, такими как хронические заболевания, паразитарные заболевания, а инфекции дыхательных путей. Конечно, есть пациенты и с covid-19», — сказала Андреа Пекаркова.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz