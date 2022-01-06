Чешские курорты предложили клиентам скидку в размере 2000 крон

С января жители Чехии могут использовать ваучеры на скидку номиналом 2000 крон во время пребывания в санатории. Главным условием получения ваучера является продолжительность пребывания на курорте не менее шести ночей и использование пяти лечебных процедур, которые предназначены для людей старше 18 лет.

Новый проект, инициированный Ассоциацией лечебных курортов Чешской Республики и Ассоциацией спа-курортов, является продолжением гранта Министерства регионального развития COVID Spa, который действует в течение последних 18 месяцев. Государственное агентство CzechTourism обеспечит маркетинговую поддержку программы в этом году. Об этом представители этих организаций заявили сегодня на пресс-конференции.

В первые три месяца этого года будут доступны 30 000 ваучеров.

Как и в ранее, желающие получить купон на скидку могут оформить его на туристическом портале Kudyznudy.cz, которым управляет агентство CzechTourism.

По словам вице-президента Ассоциации лечебных курортов Чешской Республики Мартина Плахи, в новом проекте приняли участие около шестидесяти курортных учреждений, что составляет две трети от общего числа. По словам Плахи, после первого квартала будет проведена оценка проекта и будет принято решение о возможном дальнейшем продолжении.

Источник: ceskenoviny.cz

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