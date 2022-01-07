Канатная дорога на Йештед не будет работать как минимум три года

Канатная дорога на Йештед в Либереце, вероятно, не будет работать как минимум три года после октябрьской аварии. Только базовый ремонт невозможен в соответствии с текущими техническими стандартами, подтвердили основные производители канатных дорог в Европе, к которым обратились Чешские железные дороги.

Помимо Чешских железных дорог, которые управляют канатной дорогой, в ремонте должны принять участие город, регион и компания TMR, которой принадлежит местный горнолыжный курорт.

«Результатом стало соглашение о том, что все вовлеченные стороны заинтересованы в обновлении канатной дороги и будут интенсивно работать над этим вместе», — сказал заместитель генерального директора Чешских железных дорог по пассажирским перевозкам Йиржи Ешета, в четверг после совместной встречи в Либереце. Представители перевозчика, города, области и TMR должны подтвердить свою заинтересованность в сотрудничестве, заключив меморандум до конца января.

Подвесная канатная дорога не работает с конца октября, когда одна из двух кабин упала после того, как порвался поддерживающий трос. В результате трагедии погиб проводник, который один находился в упавшей кабине. 13 пассажиров, которые были заблокированы во второй кабине, не пострадали.

Канатная дорога, вероятно, не будет работать еще несколько лет. По словам Ешеты, невозможно выполнить только базовый ремонт с заменой тросов, кабин и добавлением элементов безопасности. Это подтвердили Чешским железным дорогам все основные производители канатных дорог в Европе, к которым обратилась компания.

«К сожалению, с учетом действующих технических стандартов это невозможно. Это означает, что единственное решение для возврата канатной дороги в эксплуатацию - это капитальная реконструкция, которая означала бы расширение отдельных станций и соответствующего оборудования и по сути строительство новой канатной дороги. На все это уходит много времени, около трех-пяти лет», — сказал он.

Таким образом, канатная дорога подвергнется капитальной реконструкции в текущем маршруте или будет продлена примерно на 650 метров до конечного трамвая в Горни Ганычове. По словам Ешеты, решение должно быть принято в течение двух месяцев.

Двухкабинная канатная дорога на Йештед была построена между 1932 и 1933 годами на средства Чехословацкой государственной железной дороги компанией Франтишка Визнера из Хрудима. Несколько лет простаивала из-за модернизации и не эксплуатировалась с 1971 по 1975 год.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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