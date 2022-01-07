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В Чехии два человека получили травмы во время столкновения поезда с автомобилем

В Чехии два человека получили травмы во время столкновения поезда с автомобилем

420on.cz 461
Водитель Škoda Roomster и машинист поезда пострадали в результате столкновения поезда с автомобилем на железнодорожном переезде в Глубочках Оломоуцкого края. Авария произошла утром 7 января.
Фото: HZS Olomouckého kraje
В Чехии два человека получили травмы во время столкновения поезда с автомобилем

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Либор Хейтман. Согласно предварительному расследованию, 59-летняя женщина, управляя автомобилем Škoda Roomster, выехала на железнодорожный переезд в то время, когда приближался поезд. В результате аварии легкие травмы получили два человека.

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По словам пресс-секретаря железнодорожной инспекции Мартина Драпала, экспресс-поезд Острава-Свинов — Оломоуц проезжал через переезд, где установлен семафор. По предварительной информации, светофор был исправен. В поезде находились 37 человек, никто из пассажиров не пострадал. Их эвакуацию организовали пожарные. Движение поездов на этом участке было временно приостановлено.

Тест на наличие алкоголя в крови водителя автомобиля был отрицательным. Точные причины и обстоятельства аварии выясняются.

Источник: novinky.cz

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Темы
поезда Чешские железные дороги Чехия авария дтп полиция Автомобили
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