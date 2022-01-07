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Вомбата в чешском зоопарке можно будет увидеть 8 января

Вомбата в чешском зоопарке можно будет увидеть 8 января

420on.cz 398
В конце этой недели посетители Пражского зоопарка впервые увидят вомбата. Он будет впервые представлен публике в павильоне Darwinův kráter в субботу, 8 января, в 12 часов дня. Акцию будут сопровождать актер и модератор Марек Эбен и кондитер Йозеф Маршалек.
Вомбата в чешском зоопарке можно будет увидеть 8 января

Вомбат — один из символов Австралии. Это животное действительно особенное и в то же время привлекательное. Пражский зоопарк сосредоточится на разведении тасманского подвида вомбата, которого сейчас, включая Прагу, разводят только в шести европейских зоопарках. Купер прибыл в Чехию из немецкого зоопарка в Ганновере, где он родился в июле прошлого года. Он является первым потомком местной племенной пары — трехлетней самки Майи и пятилетнего самца Келли. Скоро в Прагу должны привезти и подругу для Купера — самку вомбата из Тасмании.

Купер очень контактный. Благодаря этому посетители смогут увидеть его днем, хотя вомбаты наиболее активны в сумерках или ночью. Купер активен уже после обеда, когда отправляется исследовать свой загон. Его любимое лакомство — сладкий картофель и кукуруза. В кормовую смесь ему также добавляют свеклу, петрушку, сельдерей или овсянку.

Вомбат — ближайший родственник коалы, населяющий Тасманию и более влажные районы Австралии. Как единственное сумчатое животное, оно остается активным даже в холодную погоду, когда выпадает снег. Есть он ночью. Эти животные проводят большую часть своей жизни, роя подземную систему коридоров. Их просторные норы достигают 30 метров в длину и более 2 метров в глубину.

Источник: kudyznudy.cz

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Прага Чехия зоопарк
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