В Чехии попал в аварию автобус с детьми

Один человек погиб и еще двое были ранены в результате столкновения автомобиля с автобусом 7 января на дороге между деревней Била в Бескидех и поселком Мезиводи. Всего на автобусе ехали 33 ребенка, которые не пострадали.

Фото: blesk.cz

ДТП произошло на оживленной трассе I / 56, обстоятельства аварии расследует полиция. «В результате столкновения автомобиля с автобусом пострадали три человека. Один человек впоследствии скончался от полученных травм», — заявила пресс-секретарь полиции Катержина Кубзова.

Среди раненых, по данным полиции, двое пассажиров легкового автомобиля, один из которых скончался, а также учительница, которая ехала в автобусе. Дети ехали на лыжный курорт. Дорогу пришлось перекрыть на несколько десятков минут.

Пассажиры автобуса, попавшего в аварию, могли пересесть на другой автобус и продолжить путь.

Источник: novinky.cz

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