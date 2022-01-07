Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.44
USD
21.52
RUB
0.29
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
04n 1 °C
В Чехии попал в аварию автобус с детьми

В Чехии попал в аварию автобус с детьми

420on.cz 500
Один человек погиб и еще двое были ранены в результате столкновения автомобиля с автобусом 7 января на дороге между деревней Била в Бескидех и поселком Мезиводи. Всего на автобусе ехали 33 ребенка, которые не пострадали.
Фото: blesk.cz
В Чехии попал в аварию автобус с детьми

ДТП произошло на оживленной трассе I / 56, обстоятельства аварии расследует полиция. «В результате столкновения автомобиля с автобусом пострадали три человека. Один человек впоследствии скончался от полученных травм», — заявила пресс-секретарь полиции Катержина Кубзова.

Среди раненых, по данным полиции, двое пассажиров легкового автомобиля, один из которых скончался, а также учительница, которая ехала в автобусе. Дети ехали на лыжный курорт. Дорогу пришлось перекрыть на несколько десятков минут.

Пассажиры автобуса, попавшего в аварию, могли пересесть на другой автобус и продолжить путь.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы


Мобильная версия