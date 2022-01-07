В Чехии попал в аварию автобус с детьми

ДТП произошло на оживленной трассе I / 56, обстоятельства аварии расследует полиция. «В результате столкновения автомобиля с автобусом пострадали три человека. Один человек впоследствии скончался от полученных травм», — заявила пресс-секретарь полиции Катержина Кубзова.
Среди раненых, по данным полиции, двое пассажиров легкового автомобиля, один из которых скончался, а также учительница, которая ехала в автобусе. Дети ехали на лыжный курорт. Дорогу пришлось перекрыть на несколько десятков минут.
Пассажиры автобуса, попавшего в аварию, могли пересесть на другой автобус и продолжить путь.
Источник: novinky.cz
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