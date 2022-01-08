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Полиция в Чехии обнаружила новорожденного ребенка в мусорном контейнере

Полиция в Чехии обнаружила новорожденного ребенка в мусорном контейнере

420on.cz 220
Новорожденный ребенок был найден утром 8 января в мусорном контейнере в Пардубице. Младенца обнаружил мужчина, который пошел выносить мусор. Спустя несколько часов полиция сообщила, что мать ребенка уже найдена.
Полиция в Чехии обнаружила новорожденного ребенка в мусорном контейнере

Пресс-секретарь региональной полиции Дита Голечкова заявила, что более подробная информация будет опубликована вечером.

Утренняя температура воздуха в Пардубице была ниже нуля. Ребенка отвезли в больницу медики. «Это было сильное переохлаждение, опасное для жизни. Мы согрели ребенка и передали его в медицинское учреждение в стабильном состоянии», — сказал пресс-секретарь медицинской спасательной службы Пардубицкого края Алеш Малы. Он не уточнил, в какую больницу доставили младенца. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

В Пардубицкой больнице с 2008 года открыт Babybox. На данный момент в Babybox были переданы девять детей.

Источник: ceskenoviny.cz

 

 

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Темы
Больницы дети полиция Пардубице Чехия
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