Полиция в Чехии обнаружила новорожденного ребенка в мусорном контейнере

Пресс-секретарь региональной полиции Дита Голечкова заявила, что более подробная информация будет опубликована вечером.
Утренняя температура воздуха в Пардубице была ниже нуля. Ребенка отвезли в больницу медики. «Это было сильное переохлаждение, опасное для жизни. Мы согрели ребенка и передали его в медицинское учреждение в стабильном состоянии», — сказал пресс-секретарь медицинской спасательной службы Пардубицкого края Алеш Малы. Он не уточнил, в какую больницу доставили младенца. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
В Пардубицкой больнице с 2008 года открыт Babybox. На данный момент в Babybox были переданы девять детей.
Источник: ceskenoviny.cz
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