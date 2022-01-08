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Полиция поймала вора, укравшего картины из пражской галереи

Полиция поймала вора, укравшего картины из пражской галереи

420on.cz 202
Полиция поймала вора, укравшего картины из галереи в центре Праги стоимостью почти полмиллиона крон. Найти преступника помогла общественность, сообщил в субботу пресс-секретарь полиции Праги Рихард Грдина.
Полиция поймала вора, укравшего картины из пражской галереи

Мужчина обокрал галерею в одном из переходов на улице Водичкова. Всего он забрал из витрины пять картин стоимостью 500 тысяч крон. Во время кражи он также повредил белую керамическую лампу, стоимость которой составляет 40 000 крон.

Полиция разыскивала грабителя с декабря, а 7 января попросила общественность оказать помощь в поиске преступника. Помимо видеозаписей камер видеонаблюдения, полиция также разместила изображения украденных картин на своем сайте.

«На основе полученной информации нам удалось задержать виновного в краже и вернуть картины владелице», — сказал Грдина. Полученная информация относилась к одному из домов на Жижкове, за которым полиция начала слежку. Когда на месте появился ничего не подозревающий преступник, полиция задержала его.

33-летний иностранец признался в краже и отдал произведения искусства. «Спасибо за помощь в поиске преступника», — поблагодарил людей Грдина.

Полиция также выяснила, что иностранец в прошлом несколько раз был судим и депортирован из Чехии. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

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Темы
преступность кражи полиция Прага Чехия
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