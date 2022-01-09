В чешских городах прошли акции протеста против обязательной вакцинации

8 января противники обязательной вакцинации против covid-19 провели демонстрации в нескольких городах Чехии. Больше всего их собралось в Брно — около 2000 протестующих. В Усти-над-Лабем, Оломоуце, Карловых Варах и Ческе-Будеевицах участников было меньше. Полиции не пришлось вмешиваться.

Постановление об обязательной вакцинации людей старше 60 лет и отдельных профессиональных групп подготовило бывшее правительство Андрея Бабиша, оно должно вступить в силу в марте. Новый кабинет Петра Фиалы (ODS) планирует исключить из регламента обязательные прививки, по крайней мере, для пожилых людей. По словам Фиалы, правительство должно принять решение о поправке к указу к середине февраля.

Акци протеста организованы инициативой Chcípl PES. По словам пресс-секретаря полиции Либора Хейтмана, около 500 человек собрались в знак протеста в центре Оломоуца. «Мероприятие прошло без нарушения общественного порядка или постановления правительства», — сказал он.

Полиция не зафиксировала никаких проблем и в Ческе-Будеевицах, где собралось около сотни протестующих. Примерно через два часа они разошлись. Такое же количество людей провело демонстрацию на площади в центре Усти-над-Лабем, где на сцене выступили несколько спикеров, в том числе председатель Рабочей партии социальной справедливости Томаш Вандас. «Мы не согласны с нарушением наших прав. Уже два года мы наблюдаем различные постановления, локдауны, ограничения,, это невероятный психологический террор», — сказал Вандас.

Шествие противников обязательной вакцинации от коронавируса также прошло через Карловы Вары, где перед зданием главпочтамта в Сметановых садах собралось несколько сотен человек. Средний возраст участников составлял около 40 лет. Большинство участников заявили, что они не противники вакцинации от коронавируса, но не согласны с введением обязательной вакцинации.

В Брно собрались около 2000 противников обязательной вакцинации, полиция ненадолго остановила движение транспорта и тщетно призывала участников соблюдать меры по борьбе с коронавирусом, в частности, соблюдать дистанцию ​​и применять средства защиты органов дыхания. Протестующие подавляли эти вызовы свистом и криками. Мероприятие прошло без инцидентов, с которыми пришлось бы разбираться полиции.

Источник: ceskenoviny.cz