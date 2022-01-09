Тысячи противников карантинных мер собрались на Вацлавской площади в Праге

​В воскресенье около 14:00 на Вацлавской площади в Праге собралось около 3000 человек, которые протестовали против правительственных мер по борьбе с коронавирусом. Акция протеста была организована инициативой Chcípl PES.

На акцию протеста под названием «Девять шагов к свободе» люди принесли с собой транспаранты «Предатель нации», «Правда побеждает», «Свобода или смерть», «Хватит!» и т. д.

С трибуны звучали фразы о том, что власть сеет в народе страх, люди скандировали «Восстань!» и «Свобода». На сцене выступали представители спасательной медицинской службы, а также студенты и пенсионеры.

Демонстранты заполнили пространство площади от статуи Святого Вацлава до улицы Оплеталова. По словам пресс-секретаря полиции Яна Рыбанского, на Вацлавской площади собралось около 3000 человек. Примерно в 16:00 участники акции протеста начали шествие из центра города к Градчанской площади.

Инициатива Chcípl PES отвергает «сегрегацию людей посредством дискриминационных правил и постановлений и призывает к их немедленному прекращению и отмене». Среди прочего представители движения требуют отмены указа об обязательной вакцинации для отдельных профессий и лиц старше 60 лет.

Вчера аналогичные акции протеста прошли в других чешских городах.

Источник: novinky.cz