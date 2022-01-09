Тысячи противников карантинных мер собрались на Вацлавской площади в Праге

На акцию протеста под названием «Девять шагов к свободе» люди принесли с собой транспаранты «Предатель нации», «Правда побеждает», «Свобода или смерть», «Хватит!» и т. д.
С трибуны звучали фразы о том, что власть сеет в народе страх, люди скандировали «Восстань!» и «Свобода». На сцене выступали представители спасательной медицинской службы, а также студенты и пенсионеры.
Демонстранты заполнили пространство площади от статуи Святого Вацлава до улицы Оплеталова. По словам пресс-секретаря полиции Яна Рыбанского, на Вацлавской площади собралось около 3000 человек. Примерно в 16:00 участники акции протеста начали шествие из центра города к Градчанской площади.
Инициатива Chcípl PES отвергает «сегрегацию людей посредством дискриминационных правил и постановлений и призывает к их немедленному прекращению и отмене». Среди прочего представители движения требуют отмены указа об обязательной вакцинации для отдельных профессий и лиц старше 60 лет.
Вчера аналогичные акции протеста прошли в других чешских городах.
Источник: novinky.cz
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